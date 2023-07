São Paulo e Santos jogam pelo Brasileirão vivendo momentos diferentes na temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 6:30 Compartilhe

Em momentos opostos na temporada de 2023, São Paulo e Santos entram em campo neste domingo, às 16h, no estádio do Morumbi, pela 15ª rodada do Brasileirão. Embalado com a vaga na semifinal da Copa do Brasil, o time do Morumbi terá mais de 55 mil torcedores nas arquibancadas. Já os comandados de Paulo Turra tentam engatar o segundo triunfo seguido na competição e com isso se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Vivendo um bom momento, o São Paulo busca, mais uma vez, fazer valer o fator casa. O time do Morumbi é o segundo melhor mandante do Brasileirão e o dono da segunda maior média de público da competição, com mais de 42 mil pessoas por jogo. Para este domingo, mais uma vez, as arquibancadas do estádio estarão lotadas com mais de 55 mil pessoas.

Dentro de campo, o time quer continuar embalado. Com uma derrota nos últimos sete jogos e com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, vencendo o Palmeiras nos dois jogos do mata-mata, o São Paulo entra em campo precisando vencer para encostar ainda mais no G-4 do Brasileirão.

O São Paulo começa a rodada em oitavo lugar, com 22 pontos conquistados. Em caso de vitória, a equipe seguiria na cola dos primeiros colocados e encostaria no G-4, que se classifica de maneira direta para a Libertadores do próximo ano.

Em campo a situação mudou um pouco. Fora da última partida por causa da morte do pai, Pablo Maia pode retornar ao meio de campo no clássico. Por outro lado, Gabriel Neves, por causa de uma fratura nas costelas, e o lateral Nathan, que perdeu sua mãe na sexta-feira, devem desfalcar a equipe.

2ª VITÓRIA SEGUIDA

Desde maio, quando venceu Bahia e Vasco pelo Brasileirão, o Santos não sabe o que é passar por dois jogos seguidos com triunfos. Na última rodada, com um pênalti nos acréscimos da segunda etapa, o time da Vila Belmiro superou o Goiás e quebrou a série de 12 partidas sem vitórias.

Marcos Leonardo e Mendoza foram os destaques do time na partida contra o Goiás. Com dois gols cada, os atacantes lideraram o Santos na vitória e o resultado fez com que o time abrisse cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento no Brasileirão.

Para este domingo, o Santos tem alguns problemas. O técnico Paulo Turra, recém contratado pela equipe, e o goleiro reserva Vladimir cumprirão suspensão pelo cartão vermelho recebido na parte final do jogo contra o Goiás.

