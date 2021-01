São Paulo e Santos duelam no Morumbi com motivações distintas Tricolor quer se recuperar da derrota para o Bragantino, enquanto Peixe entra em campo com reservas para poupar o elenco, visando ao jogo contra o Boca Juniors, na quarta-feira

São Paulo e Santos duelam neste domingo (10), às 16 horas, no Morumbi, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com motivações distintas, apesar da rivalidade histórica.

Se do lado do São Paulo a partida conta – e muito -, principalmente depois da inesperada derrota por 4 a 2 para o Bragantino na última rodada, para o Santos o desafio será uma forma de colocar os reservas em alerta de olho no meio de semana.

Focado totalmente no segundo jogo da semifinal da Libertadores da América, contra o Boca Juniors, apesar de precisar voltar a vencer no Brasileirão, o técnico Cuca deve poupar praticamente todo o time titular – apenas Lucas Braga está cotado para começar jogando o clássico deste domingo.

O São Paulo segue com boa vantagem na liderança do Brasileirão, com 56 pontos contra 50 do segundo colocado, Internacional. Apesar disso, o time de Fernando Diniz chega com alguma pressão para a partida, depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Grêmio e da já citada derrota para o Red Bull Bragantino.

Um novo tropeço permitirá que os principais perseguidores se aproximem do Tricolor, além de aumentar a pressão em cima de Fernando Diniz e do elenco, ainda mais por enfrentar um Santos reserva. O treinador ainda terá problemas para montar o time, sem Bruno Alves e com Luciano, que sequer treinou no sábado, como dúvida até para o banco.

Do lado santista, além do pensamento no Boca, Cuca também terá problemas para a lateral esquerda. Felipe Jonatan (suspenso) e Wagner Leonardo (Covid) estão fora do jogo. Com isso, Jean Mota deve ser improvisado no setor.

Mesmo com esse cenário, pontuar seria importante para o Peixe, que não quer se distanciar da zona de classificação para a próxima Libertadores da América. O Alvinegro hoje tem 39 pontos e está a pelo menos duas rodadas distante do G6.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de São Paulo x Santos

Data: 10 de Janeiro de 2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Morumbi, em São Paulo-SP

Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão:

– Globo (São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais (regiões de Belo Horizonte, Varginha, Coronel Fabriciano e Montes Claros), Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e Pará)

– Premiere (todo o Brasil)

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Léo (Diego Costa), Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno (Pablo) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Walce (Machucado), Liziero (Machucado) e Toró (Covid)

Suspenso: Bruno Alves

Santos: João Paulo; Madson, Laércio (Luiz Felipe), Alex, e Jean Mota; Sandry, Jobson e Lucas Lourenço (Vinícius Balieiro); Arthur Gomes, Bruno Marques e Lucas Braga. Técnico: Cuca.

Desfalques: John (Covid), Wagner Leonardo (Covid), Carlos Sánchez (Machucado) e Raniel (Machucado)

Suspenso: Felipe Jonatan

