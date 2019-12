São Paulo e Santos acertam troca de Vitor Bueno por Raniel em definitivo

São Paulo e Santos acertaram nesta quarta-feira uma troca envolvendo Vitor Bueno e Raniel. O meia continua no Morumbi, onde atuou por empréstimo nesta temporada, e o atacante desembarca na Vila Belmiro, ambos em definitivo.

Não há valores envolvidos na negociação. O São Paulo repassou os 50% dos direitos econômicos que detinha de Raniel – Cruzeiro continua com a outra metade – e recebeu 50% sobre Vitor Bueno dos 60% que os Santos possuía. O meia assinou um contrato até o final de 2023.

O Santos anunciou oficialmente o reforço na noite desta quarta-feira, um dia depois de confirmar que o técnico Jorge Sampaoli não iria continuar no clube em 2020. A equipe, no entanto, não informou o tempo de contrato do atacante de 23 anos.

Pelo São Paulo, Raniel, que foi contratado por indicação de Cuca em julho em uma negociação de R$ 13 milhões por 50% dos direitos econômicos, não teve bom desempenho e amargou o banco na maior parte do segundo semestre. Foram 14 jogos e apenas um gol.

Já Vitor Bueno teve um ótimo desempenho da reta final do Campeonato Brasileiro, quando se tornou titular absoluto com Fernando Diniz. O meia teve atuações decisivas e fechou o ano como artilheiro da equipe no torneio nacional com seis gols.

Na negociação, o São Paulo ainda acertou com André Cury um prazo maior para pagar 1,5 milhões de euros (R$ 6,8 milhões) ao empresário, que ajudou o São Paulo na contratação de Raniel do Cruzeiro. Agora o clube irá pagar o valor em 2021.