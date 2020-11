São Paulo e Salvador definem Carnaval para julho de 2021, diz colunista

Tradicionalmente comemorado em fevereiro, desta vez, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Carnaval, maior festa popular do país, ainda segue um tanto indefinido, menos para São Paulo e Salvador, que entraram em um acordo e decidiram que julho é o mês ideal para que a festa possa acontecer. É o que diz o colunista Leo Dias.

Segundo a reportagem, as duas cidades bateram o martelo e definiram que a festa será celebrada nas duas capitais entre os dias 8 e 11 de julho de 2021 e, de acordo com o especialista em Carnaval Dam Menezes, elas aguardam que o Rio de Janeiro também confirme a data.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) chegou a fazer uma reunião nesta segunda-feira (11), no entanto não entrou em um consenso e prefere aguardar a chegada da vacina contra a Covid-19. De acordo com a matéria, além das questões sanitárias, também preocupa a direção da festa no Rio a “falta de apoio político e financeiro”.

De acordo com Dam, alguns fatores podem atrapalhar a realização de desfiles grandiosos, como os tradicionais da Marquês de Sapucaí. Segundo ele, o material para a confecção das fantasias vem da China, que não está exportando. Outro empecilho é a incerteza da venda de ingressos, pois ninguém sabe se os espectadores comprariam ingressos para assistirem aos desfiles

Veja também