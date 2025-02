São Paulo é parado pela Inter de Limeira mesmo com um a mais e só empata

O São Paulo foi parado pela Inter de Limeira em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida foi adiada por causa da pré-temporada são-paulina nos Estados Unidos. O placar de 0 a 0 é motivo de comemoração para o time do interior, que se segurou por metade da partida com um a menos. Já a equipe tricolor chega, pela primeira vez no campeonato, a dois jogos sem vencer.

O resultado coloca “em dia” a tabela dos dois times. Com isso, a Inter de Limeira tem tranquilidade ao sair da zona de rebaixamento do Paulistão, mas ainda corre risco, com apenas seis pontos. O São Paulo permanece na liderança do Grupo C, com 14, e volta a campo na quinta-feira, contra o Velo Clube, novamente em Brasília. No mesmo dia, a equipe de Limeira recebe o Palmeiras.

Mesmo com titulares e com vantagem numérica, o São Paulo teve dificuldades táticas contra a Inter de Limeira. Durante o primeiro tempo, quase todas as chegadas dependeram de esforços individuais. Na segunda, etapa, o time praticamente só chegou perto do gol adversário com cruzamentos. Do outro lado, o técnico Felipe Conceição armou um time que conferiu dificuldade aos são-paulinos e poderia até mesmo ter saído na frente.

O time são-paulino terminou o primeiro tempo com 58% de posse de bola, mas os passes pouco foram efetivos em criar chances. A forma que o São Paulo mais buscou sair para o jogo foi com arrancadas de Lucas Moura. O camisa 7 fez bonita cobrança de falta aos 18 minutos, mas a bola passou raspando a trave para fora. Em outro momento, foi Calleri quem teve boa chance, com uma troca de passes iniciada por ele. O argentino recebeu cruzamento de Igor Vinícius, mas mandou de cabeça para fora.

Com exceção dessas duas chegadas, o primeiro tempo foi da Inter de Limeira. Sem bola, a equipe alternou entre pressão alta, com alas junto dos meias e do único atacante, Alex Sandro, e um bloco baixo, com uma linha de cinco difícil de superar. O técnico Felipe Conceição cobrava por saídas rápidas em contra-ataques.

Foi assim que o zagueiro Eduardo chegou a levar perigo. O defensor carregou, deu uma meia-lua em Sabino, ficou frente a frente com Rafael e quase abriu o placar, mas o goleiro salvou à queima-roupa. A Inter de Limeira crescia e continuou a pressionar.

Nos acréscimos da primeira etapa, o São Paulo tentou aproveitar um contra-ataque. Juan Tavares parou a jogada com falta dura por trás. O árbitro Fabiano Monteiro dos Santos aplicou somente o amarelo, mas foi chamado pelo VAR e optou pela expulsão. Antes da revisão, os são-paulinos irritaram-se muito com apenas a advertência.

Impressiona que a Inter manteve a linha de cinco jogadores na defesa, mas não tenha abdicado de buscar o ataque. Já o São Paulo não tomava as melhores decisões na frente. Lucas errou quando teve a chance de chutar, mas preferiu escorar. Depois, ele mesmo finalizou na entrada da área, mas a bola subiu demais.

Mesmo com superioridade numérica, Zubeldía manteve o time com dois volantes. Por vezes, o São Paulo tinha dificuldades em povoar a área adversária e, quando conseguia, tinha um forte bloqueio na defesa do adversário.

Nas tentativas ousadas da Inter em buscar o ataque, a exposição facilitava o avanço são-paulino. Ferreirinha quase conseguiu uma boa escapada, mas foi parado com falta. Pouco depois, somente o goleiro Igo Gabriel o parou após o camisa 11 deixar três marcadores para trás em bonita jogada individual.

Somente aos 22 minutos da segunda etapa, Zubeldía promoveu trocas. Além da estreia do português Cédric Soares, os garotos Lucas Ferreira e Ryan Francisco forma a campo para pressionar o adversário. As alterações, porém, não mudaram o tom do São Paulo, que permaneceu taticamente abaixo do que já desempenhou em 2025. O time dependeu de cruzamentos para assustar.

Com incentivo de Felipe Conceição, a Inter de Limeira subiu mais uma vez ao ataque. Ruan Ribeiro tinha opção de passe, mas preferiu chutar, e a bola raspou a trave de Rafael.

O jogo ficou mais tenso diante das chances perdidas. Somente a partir dos 40 minutos do segundo tempo, o time da Inter não tentava mais contra-ataques. Os jogadores estavam exaustos e no lucro com o empate. Até o fim, o São Paulo manteve a mesma estratégia, sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 0 INTER DE LIMEIRA

SÃO PAULO – Rafael; Igor Vinicius (Cédric), Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson (Ryan Francisco); Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha (Lucas Ferreira); Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

INTER DE LIMEIRA – Igo Gabriel; Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Carlão (Ramon), Alysson Dutra (Maurício) e Juan Tavares; Marlon, Bernardo, Albano (Juninho) e Rhuan (Ruan Ribeiro); Alex Sandro (Pablo Diogo). Técnico: Felipe Conceição.

ÁRBITRO – Fabiano Monteiro dos Santos (SP).

CARTÕES AMARELOS – Pablo Maia (São Paulo) e Marlon e Bernardo (Inter de Limeira).

CARTÃO VERMELHO – Juan Tavares (Inter de Limeira).

PÚBLICO – 10.060 torcedores.

RENDA – Não divulgada.

LOCAL – Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.