São Paulo e Palmeiras fazem jogo pegado e ficam no 0 a 0 no Brasileirão

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/04/2024 - 0:46

Nesta segunda-feira, no encerramento da quarta rodada do Brasileirão 2024, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no Morumbis, mas ficaram no empate. Em jogo muito brigado e disputado, ninguém conseguiu balançar as redes, e as equipes ficaram no 0 a 0.

Dessa forma, as duas equipes somam apenas um ponto, o que é ruim para ambos. O São Paulo chegou aos quatro pontos e agora está na 14ª colocação, mas apenas a um ponto da zona de rebaixamento. O Palmeiras, porém, está na 12ª posição, com cinco pontos.

Em um jogo muito truncado, as duas equipes foram para o intervalo empatando sem gols. O duelo ficou muito brigado no meio-campo, com muitas faltas e quatro cartões amarelos no total. De chances de gols foram apenas duas. O Tricolor assustou com Alan Franco, que tentou desviar chute de Bobadilla de fora da área. O defensor do São Paulo chegou a resvalar na bola, mas ela saiu rente à trave. Logo na sequência, porém, o Verdão teve boa chance em bola parada. Raphael Veiga cobrou escanteio na segunda trave, e Gustavo Gómez subiu para testar para o gol. O goleiro Rafael, entretanto, fez excelente defesa para evitar o gol palmeirense.

A etapa final teve roteiro semelhante ao do primeiro tempo, com muito disputa e pouca inspiração. As duas equipes pareciam mais com medo de perder do que vontade de vencer, o que fez as chances serem escassas no Morumbis. O Verdão assustou com Lázaro, aos dez minutos, que viu Alisson salvar quase em cima da linha. Endrick roubou bola de Arboleda na área e serviu o camisa 17, que finalizou, mas viu o chute ser bloqueado. Pouco depois, em rápida jogada pela esquerda, Michel Araújo tocou para Ferreira, que serviu Luciano. O camisa 10 cruzou rasteiro, e Calleri tentou de letra para quase fazer um golaço. A bola bateu na trave e saiu.

São Paulo e Palmeiras voltam a campo na quinta-feira, pela Copa do Brasil. O Tricolor visita o Águia de Marabá, enquanto o Alviverde recebe o Botafogo-SP, com ambas partidas valendo pelo jogo de ida da terceira fase.