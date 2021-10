São Paulo é o time com mais faltas e cartões amarelos no Brasileirão De acordo com o Footstats, Tricolor já cometeu 466 faltas, uma média de 17 infrações por partida. Além disso, clube já recebeu 72 cartões amarelos em 27 jogos do Brasileiro

O São Paulo é o time com mais faltas cometidas e cartões amarelos do Campeonato Brasileiro, segundo o site de estatísticas ‘Footstats’.

Em 27 jogos disputados até aqui na competição, o Tricolor já cometeu 466 faltas, uma média de 17 infrações por partida. O jogador que mais fez infrações é o zagueiro Léo, que cometeu 41 faltas, uma média de 1,78 infrações por jogo realizado. Em seguida, vem o volante Liziero (35), o atacante Rigoni (30) e o lateral-esquerdo Reinaldo (30).

Do outro lado da moeda, o São Paulo é o quarto time que mais sofre faltas no Brasileirão. com 407 em 27 partidas, o que resulta em uma média de 15 infrações por jogo. Os jogadores que mais sofrem faltas no São Paulo são o meia Benítez e o atacante Luciano, com 30.

Já em cartões amarelos, o São Paulo também lidera as estatísticas no Brasileirão. Em 27 jogos, foram 72 cartões amarelos recebidos por jogadores do Tricolor, o que dá uma média de 2,6 por jogo. Por isso, em muitos jogos o clube do Morumbi sofreu com pendurados.

Na última partida, sete jogadores estavam pendurados: Marquinhos, Wellington, Rigoni, Luan, Luciano, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. Reinaldo é o jogador com mais advertências, com sete em 20 jogos. Léo, Miranda e Igor Vinícius completam a lista, com seis.

FALTAS E CARTÕES DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

1º em faltas cometidas: 466 em 27 jogos, média de 17 infrações por partida

1º em cartões amarelos: 72 cartões em 27 partidas, média de 2,6 por partida

