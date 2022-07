São Paulo e Flu empatam em 2 a 2 em disputa acirrada pelo Brasileirão

Em jogo bastante movimentado e equilibrado, São Paulo e Fluminense empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (17), no Morumbi, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasieliro. Com o resultado, o time da casa chegou a 24 pontos, e ocupa a 9ª posição, enquanto a equipe carioca perdeu a chance de entrar no G4, ficando com 28 pontos, na 5ª colocação.

Após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil durante a semana, o técnico Rogério Ceni decidiu poupar alguns titulares. Já Fernando Diniz, treinador do Flu, acabou perdendo Nino de última hora. O zagueiro passou mal no vestiário e Luccas Claro foi o substituto.

O Fluminense começou melhor, dominando as ações no campo ofensivo e não dando chances para o adversário sequer passar do meio de campo. A primeira chance clara apareceu aos 22 minutos. Léo tentou proteger a bola, mas acabou errando. Germán Cano aproveitou a bobeira e chutou na saída de Jandrei, mas mandou para fora.

Dois minutos depois, o Tricolor carioca abriu o placar. Patrick errou passe no meio de campo, André tomou a bola e tabelou com Ganso. O camisa 7 avançou pelo centro e, perto da grande área, soltou a bomba de perna esquerda. A bola saiu rasteira e ainda tocou no pé da trave de Jandrei antes de entrar.

Logo após o gol do Fluminense, Jandrei saiu lesionado para a entrada de Thiago Couto. Léo também se machucou e Luizão foi o substituto. Rogério Ceni ainda optou por colocar o titular Welington em campo e sacou o jovem Patryck, que não fazia boa partida.

O São Paulo melhorou e logo chegou ao empate. Escanteio cobrado pela esquerda por Igor Gomes. A zaga rebateu e voltou para o camisa 26. Ele jogou a bola na área, André desviou para trás e Luciano, de cabeça, colocou no canto direito de Fábio para deixar tudo igual.

O Fluminense sentiu o gol e a virada paulista veio ainda no primeiro tempo. Talles recebeu passe de Luciano, avançou pela esquerda e cruzou na área para Patrick, dentro da pequena área, marcar.

Atrás no placar, o Flu precisou se lançar ao ataque no segundo tempo e deu muito espaço para o contragolpe. Aos oito minutos, Patrick apareceu sozinho na grande área, após lançamento de Welington, e chutou cruzado. A bola tirou tinta da trave esquerda.

Fernando Diniz tirou Martinelli e Matheus Martins para as entradas de Nonato e Nathan. O time carioca melhorou muito e chegou ao empate. Aos 19 minutos, Nathan cobrou escanteio para trás. André recebeu e passou para Nonato. O camisa 8 cruzou na primeira trave e Manoel apareceu para desviar de cabeça e deixar tudo igual.

O São Paulo teve a chance de vitória aos 38 minutos. Welington acertou lançamento para Calleri, que passou por Felipe Melo, invadiu a área e chutou forte de perna direita. Fábio fez grande defesa. No rebote, Calleri tentou novamente, mas Fábio garantiu o empate.

Na próxima rodada, na quarta-feira (20), o Fluminense visita o Goiás às 19h, no Estádio da Serrinha; e às 20h30 tem São Paulo e Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.