São Paulo e Flamengo empatam no jogo de volta e Tricolor avança para a final do Brasileiro Sub-20 Tricolor abriu o placar na Gávea e se protegeu bem dos ataques flamenguistas para segurar o empate por 1 a 1 e se classificar para final do Campeonato Brasileiro da categoria

Nesta sexta-feira (5), Flamengo e São Paulo se enfrentaram pela segunda partida da semifinal do Campeonato Brasileiro. Após a vitória do Tricolor por 1 a 0 no jogo de ida, o empate em 1 a 1 na Gávea foi suficiente para classificar os paulistas.

O jogo ficou marcado pela disputa de ‘ataque contra defesa’, com o rubro-negro indo para cima e o São Paulo, que foi melhor taticamente, se protegendo das investidas do time da casa.

O Flamengo iniciou buscando o ataque, procurando reverter o placar. Porém, com apenas 15 minutos da primeira etapa, o São Paulo abriu o placar com Vitinho, em lance de velocidade onde a bola foi cruzada na área.

Com isso, o Tricolor adotou uma postura um pouco mais defensiva, se protegendo das investidas do time da casa, que buscou o ataque a todo custo, mas teve dificuldades para furar o bloqueio paulista.

O Flamengo chegou a balançar as redes ao final do primeiro tempo, com Lázaro mas o gol foi anulado por impedimento. Muito organizado na defesa, o São Paulo se postou na defesa e sofreu pouco na primeira etapa.

No segundo tempo, a situação melhorou paras os cariocas com a expulsão de Guilherme, em falta ainda no campo de ataque. O jogador já tinha o cartão amarelo e recebeu o segundo, deixando o time com um a menos e o adversário com mais espaço para atacar. Assim, o Flamengo seguiu pressionando, mas o time não conseguia encaixar grandes oportunidades diante de uma defesa bem organizada por Alex.

O gol do empate saiu aos 26 minutos da segunda etapa. Com dificuldades em chegar ao gol adversário, a bola parada fez valer a superioridade numérica e Kayque Campos. Com um a mais, o rubro-negro ganhou sobrevida.

Os últimos minutos da partida foram no mesmo cenário, Flamengo apertando e São Paulo resistindo. Os dois treinadores fizeram alterações em suas equipes, mas o jogo seguiu o mesmo.

O time da casa quase virou o placar após bola levantada na área. Em um lance bem estranho que quase terminou em gol, o goleiro Felipe fez bela defesa, que lhe rendeu uma contusão. O goleiro foi substituído.

Assim, o jogo terminou em 1 a 1 e, na soma dos placares, o São Paulo se classificou para a final do Campeonato Brasileiro. Melhor no jogo taticamente, o Tricolor aguarda o vencedor do confronto entre Internacional e Atlético-MG, no próximo domingo (7).

