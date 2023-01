Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 16/01/2023 - 0:43 Compartilhe





O São Paulo foi derrotado pelo América-MG por 3 a 1 na noite deste domingo (15) e deu adeus para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. As crias de Cotia começaram a partida em vantagem, mas o Coelho virou o placar e se classificou.

Sem Newerton, que sofreu uma lesão contra o Retrô, o técnico Belleti optou pelo trio de ataque com João Gabriel, Brito e Talles Wander. Negrucci foi para o meio de campo, no lugar de Vinícius.

O primeiro susto do Tricolor aconteceu aos oito minutos, quando João Gabriel lançou uma bomba, que saiu pelo lado esquerdo. Pouco tempo depois, após uma cobrança de escanteio, Kaiky Carvalho desviou de cabeça e Belém abriu o placar.

Mesmo com a vantagem, o São Paulo não conseguiu manter. O Coelho marcou três gols e saiu na frente. Talles Wander tentou melhorar a situação do Tricolor na volta do intervalo, mas sem sucesso.

Até então, as Crias de Cotia ainda não haviam perdido nenhum jogo na Copinha e nem sofrido gols. O São Paulo se despede da primeira competição comandada por Belletti com quatro vitórias e uma derrota.



