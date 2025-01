São Paulo e Cruzeiro fazem duelo regional na abertura das quartas da Copa São Paulo

As quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior vão começar, e neste sábado, um grande clássico nacional marcará a abertura de mais uma fase decisiva da maior competição de base do país. Em Jaú, São Paulo e Cruzeiro se enfrentam em um duelo totalmente imprevisível. Um pouco mais tarde, Criciúma e Ferroviária fazem a outra partida também de olho em vaga na semifinal. Esta etapa do torneio será finalizada no domingo, com mais dois jogos.

Ainda invictos, São Paulo e Cruzeiro são dois destaques do torneio, e nas quartas de final, devem proporcionar mais um embate repleto de rivalidade e imprevisibilidade. O jogo será disputado a partir das 20h30, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, onde o time paulista atuou até agora.

Líder do Grupo 11 com três vitórias, o São Paulo passou por América-RN e Juventude nas 2.ª e 3.ª fases, e nas oitavas, debaixo de muita chuva, eliminou o Fluminense nos pênaltis após empate sem gols, seguindo firme no sonho pelo pentacampeonato.

Atual vice-campeão, o time mineiro trilhou até aqui um caminho semelhante na campanha que pode terminar com o segundo título de sua história. Primeiro colocado do Grupo 13, o Cruzeiro passou pelo América-RJ nos pênaltis e venceu a Portuguesa por 3 a 1. Nas oitavas de final, a equipe celeste passou com autoridade pelo Bahia, com um sólido 3 a 0.

Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 21h30, a Ferroviária joga contra o Criciúma. Com a vantagem de estar em casa, o time grená chega com a confiança em dia depois de passar por Vitória, Santos e Guarani no mata-mata. Com uma campanha igualmente marcante, os catarinenses eliminaram Santa Cruz, Mirassol e Botafogo, este último com uma imponente vitória por 4 a 2, para se colocarem entre os oito melhores.

Confira os jogos semifinais de sábado:

20h30

São Paulo x Cruzeiro

21h30

Criciúma x Ferroviária