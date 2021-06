São Paulo e Chapecoense medem forças após início ruim no Brasileiro

Após um início de Campeonato Brasileiro abaixo das expectativas, São Paulo e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (horário de Brasília), no Morumbi, pela quarta rodada da competição. As duas equipes encabeçam a zona de rebaixamento após três jogos, com apenas um ponto.

Recém-campeão paulista, o Tricolor sequer balançou as redes até o momento. Depois do empate sem gols com o Fluminense, na estreia, em casa, o time dirigido por Hernán Crespo foi derrotado por Atlético-GO (0 a 2) e Atlético-MG (0 a 1), em ambos como visitante. É o pior começo de campeonato do clube na era dos pontos corridos (desde 2003).

“A gente sempre se preocupa em melhorar, independente do resultado. O Brasileiro é difícil, mas é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Sabemos que perdemos pontos nas primeiras rodadas, mas temos tempo para nos recuperarmos”, afirmou Crespo, em entrevista coletiva após a partida contra o Galo, no último domingo (13).

Para encarar a Chape, o São Paulo tem vários desfalques. O mais recente é o zagueiro Miranda, que se contundiu na derrota para Atlético-MG. Além dele, o lateral Daniel Alves e os meia Martín Benítez, William e Hernanes também se recuperam de lesões. O zagueiro Robert Arboleda, por sua vez, está com a seleção equatoriana na Copa América.

Crespo não confirmou quem mandará a campo, mas a provável formação terá Tiago Volpi, Igor Vinicius, Bruno Alves, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Emiliano Rigoni; Luciano e Pablo.

A Chapecoense, por sua vez, largou no Brasileiro com dois revezes (0 a 3 para o Red Bull Bragantino, em casa, e 1 a 3 para o Palmeiras, fora) e somou o primeiro ponto ao ficar no zero com o Ceará na Arena Condá, no domingo passado. O empate estancou uma sangria de oito jogos seguidos do Verdão do Oeste tendo a defesa vazada.

“Isso [não tomar gols] se deve ao desempenho ofensivo, à marcação sob pressão que começa no ataque, passa pelo meio e chega até nós que somos responsáveis pela contenção. Foi importante, mas é um primeiro passo”, analisou o zagueiro Felipe Santana, em entrevista coletiva na última segunda-feira (14).

O setor defensivo, porém, é justamente o mais problemático para o técnico Jair Ventura na escalação para o duelo contra o São Paulo. O lateral Busanello, o zagueiro Derlan e o goleiro Tiepo se machucaram no empate com Ceará. Este último teve a lesão mais grave: rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo e passou por cirurgia.

O Verdão deve encarar o Tricolor com: João Paulo (ou Keiler); Matheus Ribeiro, Ignácio, Felipe Santana e Mancha; Moisés Ribeiro, Anderson Leite, Ravanelli e Léo Gomes; Fernandinho e Anselmo Ramon.

Veja também