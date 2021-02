São Paulo e Ceará balançam a rede nos acréscimos e ficam no empate

Com dois gols nos minutos finais dos acréscimos do segundo tempo, São Paulo e Ceará ficaram no empate por 1 a 1 no Morumbi, na capital paulista, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado desta quarta-feira (10) não atende à expectativa das equipes. Especialmente à do Tricolor, que perdeu a chance de encostar novamente na briga pelo título e chegou a sete jogos sem vencer pela competição nacional.

Herói da conquista da Copa São Paulo de Juniores em 2010 vestindo a camisa são-paulina ao lado de craques como o volante Casemiro e o meia Lucas Moura, Richard fez valer a lei do ex dos goleiros com grandes defesas no Morumbi. Do lado tricolor, o destaque foi a postura nos 45 minutos iniciais, com alta intensidade, diferentemente do que se via nas últimas partidas. Foi o primeiro duelo da equipe desde a saída do técnico Fernando Diniz. O time foi dirigido pelo interino Marcos Vizolli.

Com 59 pontos, o São Paulo permanece em quarto lugar, sete pontos atrás do líder Internacional, na zona de classificação à fase de grupos da Libertadores. O Ceará, por sua vez, foi a 46 pontos, na 12ª posição, a três do Corinthians, oitavo colocado e time que ocupa a última vaga via Brasileirão à próxima edição da competição sul-americana de 2021.

Em oito minutos de bola rolando, Richard mostrou que seria protagonista. Foram quatro boas defesas em tentativas dos meias Daniel Alves e Igor Gomes e dos atacantes Luciano e Pablo. Ele ainda apareceu mais duas vezes no primeiro tempo. Aos 26 minutos, evitou o gol de Pablo após bobeira do zagueiro Tiago. Aos 28, o camisa 91 do Ceará efetuou outra grande intervenção em cabeçada de Luciano. No rebote, o volante Tchê Tchê balançou as redes, mas, em posição de impedimento. O lance foi invalidado com auxílio do árbitro de vídeo (VAR).

O São Paulo tentou manter a postura agressiva no início do segundo tempo, mas pecou na pontaria. Aos poucos, o Tricolor perdeu força e o Ceará equilibrou as ações, ainda que sem criar lances de grande perigo. O duelo se arrastava para o apito final quando, nos acréscimos, tudo mudou. Aos 49 minutos, o goleiro Tiago Volpi se enrolou com a bola recuada pelo volante Luan e o atacante Léo Chu aproveitou para colocar o Vozão à frente. Só que aos 51, na sequência de um bate-rebate, Luciano, enfim, venceu Richard e evitou a derrota são-paulina.

O Tricolor volta a campo no domingo (14), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Grêmio, na arena do time gaúcho, em Porto Alegre. O Ceará joga na segunda-feira (15) diante do Fluminense, às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza. As partidas valem pela 36ª rodada do Brasileirão.

