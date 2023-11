São Paulo e Brasília devem bater recorde de calor hoje

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/11/2023 - 8:42 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 16 NOV – São Paulo e Brasília devem registrar nesta quinta-feira (16) as temperaturas mais altas do ano, em meio à onda de calor que afeta mais de 2,7 mil cidades do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital paulista, os termômetros devem atingir 38ºC hoje, após o temporal registrado ontem (15), com chuva de granizo, alagamentos, quedas de árvores e falta de luz que afetou milhares de usuários.

Em Brasília, a temperatura pode chegar aos 36ºC hoje, a maior do ano, de acordo com o Climatempo. Goiânia (GO), Teresina (PI) e Vitória (ES) também devem ter hoje os dias mais quentes do ano.

15 estados e o Distrito Federal ainda permanecem sob alerta de grande perigo até sexta-feira (17) por causa da onda de calor, englobando mais de 2,7 mil municípios e mais da metade dos 203 milhões de habitantes do país.

O calor também já provocou recorde no consumo de energia na terça-feira (14), de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

As altas temperaturas devem começar a diminuir no fim de semana em vários estados. Em São Paulo, a Defesa Civil emitiu alerta para fortes pancadas de chuva entre sexta e domingo, provocadas pela combinação de calor com uma massa de umidade da Amazônia. (ANSA).

