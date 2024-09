São Paulo e Botafogo lutam por vaga nas semifinais da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2024 - 20:11 Para compartilhar:

Com a disputa totalmente aberta, São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (25), no estádio do Morumbi, na capital paulista, por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores-2024, após o empate em 0 a 0 no jogo de ida.

O tricolor paulista saiu vivo do Rio de Janeiro, onde foi atacado incessantemente pelo Botafogo, principalmente no primeiro tempo, embora tenha conseguido não sofrer gols e agora confie na força em casa para chegar à próxima fase.

Tricampeão continental (1992, 1993 e 2005), o São Paulo não disputa as semifinais da Libertadores desde 2016, quando perdeu por 4 a 1 no placar agregado para o colombiano Atlético Nacional, que acabou conquistando o título.

– Titulares descansados –

Ciente da importância do duelo, o técnico argentino Luis Zubeldía poupou praticamente todo o seu time titular no domingo, na derrota em casa por 3 a 1 para o Inter pelo Campeonato Brasileiro.

O São Paulo está em quinto lugar no Brasileirão, a doze pontos do líder, seu adversário nesta quarta-feira, o Botafogo.

Apenas o meia paraguaio Damián Bobadilla e o destaque do time, Lucas Moura, começaram como titulares em relação ao time que entrará em campo nesta quarta-feira.

Zubeldía hesita entre repetir a mesma formação do jogo de ida, com o 3-4-2-1, ou usar um esquema mais ofensivo, com o 4-2-3-1.

Neste caso, Wellington Rato entraria na ponta esquerda no lugar do lateral Sabino, enquanto Wellington recuaria para atuar na defesa.

Sem sanções, os únicos desfalques certos do São Paulo são os lesionados Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Liziero e Patrick, enquanto Ferreirinha pode forçar seu retorno após mais de um mês lesionado.

“Precisamos de uma postura diferente daquela que tivemos no Rio. É uma final de dois jogos, o principal foi não sofrer gol. Nos playoffs precisamos nos classificar, não dar show”, disse o veterano Lucas Moura.

– Fazendo história –

Por sua vez, o Botafogo quer dar continuidade ao seu bom momento e fazer história ao chegar pela primeira vez às semifinais da Libertadores no formato atual, enquanto luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

No sábado, venceu o Fluminense por 1 a 0, no Brasileirão, com gol nos acréscimos de Luiz Henrique. O Botafogo é o líder do torneio com três pontos a mais que o Palmeiras, o segundo colocado.

O técnico português Arthur Jorge poupou vários titulares antes da partida de volta contra o São Paulo e deve colocar em campo o mesmo time que jogou em casa.

A prova do bom momento que vive é que quatro de seus jogadores (o goleiro John, o lateral Alex Telles e os atacantes Igor Jesus e Luiz Henrique) foram incluídos na pré-lista com 50 convocados da seleção brasileira para a rodada dupla de outubro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Quem avançar neste confronto de quartas de final vai enfrentar nas semifinais o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo, que será definido na quinta-feira, em Montevidéu, após a vitória do time uruguaio por 1 a 0 no Maracanã.

A partida terá início às 21h30 e será apitada pelo argentino Darío Herrera.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael – Rafinha, Robert Arboleda, Alan Franco, Wellington – Luiz Gustavo, Damián Bobadilla – Rato, Lucas, William Gomes – Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Botafogo: John – Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles – Gregore, Marlon – Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Thiago Almada – Igor Jesus. Técnico: Arthur Jorge.

prb/app/ma/aam/mvv