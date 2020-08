São Paulo e Alexandre Pato vão rescindir contrato Jogador não faz mais parte dos planos de Fernando Diniz e já não treinou nesta quarta-feira. Com a rescisão do vínculo, clube crê em grande economia em meio à crise financeira

Alexandre Pato não jogará mais pelo São Paulo. Ele foi liberado do treino desta quarta-feira para negociar a rescisão de seu contrato, válido até o fim de 2022. O acordo para a saída dele está próximo de ser confirmado.

O seu destino mais provável após a saída do Morumbi é o Internacional, clube que o revelou e pelo qual foi campeão mundial em 2006. O Colorado busca um centroavante após perder Guerrero, que operou o joelho e não atua mais nesta temporada.

Patoestá abrindo mão de tudo o que tinha a receber até o fim do vínculo com o São Paulo, além de algumas luvas que estavam atrasadas. São cerca de R$ 35 milhões.

Para o Tricolor, que já julgava ruim o custo-benefício do atacante de 30 anos, a saída dele é vista como um respiro na folha salarial em meio a um momento de crise financeira.

A conversa para o rompimento do vínculo existe desde a última sexta-feira, antes de ele ficar no banco durante todo o jogo contra o Vasco. Antes, já havia ficado na reserva contra o Fortaleza sem ser acionado por Fernando Diniz. É o único dos titulares da derrota para o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, a ter perdido espaço no clube.

Pato chegou ao São Paulo em 2019 e, até o fim do ano passado, recebeu um salário menor. A partir de janeiro de 2020, teve aumento automático nos valores. A avaliação interna é de que o desempenho dele não estava compatível ao custo, mesmo que o camisa 7 tenha voltado a ser titular nesta temporada, com diversos elogios até a pausa do futebol.

O atacante fez quatro gols em 13 jogos disputados em 2020. Só Pablo e Daniel Alves, artilheiros do elenco com seis gols cada um, foram às redes mais vezes. No ano passado, ele anotou cinco vezes em 22 partidas. Esta foi a segunda passagem de Pato pelo Morumbi: a primeira aconteceu entre 2014 e 2015, quando ele foi emprestado pelo Corinthians.

