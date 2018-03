São Paulo e a eleição de 2018

São Paulo ao longo da história republicana foi se transformando no verdadeiro laboratório do Brasil. O processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre teve lá o seu principal experimento. O movimento republicano encontrou campo fértil para sua expansão. Basta recordar a Convenção de Itu, em 1873. Não deve ser esquecido o abolicionismo e a Sociedade dos Caifazes na luta pela libertação dos escravos.

Na Primeira República, o Partido Republicano Paulista foi a organização partidária melhor organizada no País. Formava seus quadros no estado e depois ocupava espaço na cena política nacional. Tinha uma importante imprensa partidária e o domínio regional inconteste: venceu todas as eleições até 1930. Foi em São Paulo onde surgiu a contestação ao PRP. Em 1926 foi fundado o Partido Democrático que, entre outras bandeiras, defendia o voto secreto e faria parte da Aliança Liberal, que, apesar da derrota eleitoral, acabou chegando ao poder em novembro de 1930 derrubando o “paulista de Macaé”, Washington Luís.

Será também no estado que surgirá a primeira grande oposição ao ainda incipiente varguismo através da Revolução Constitucionalista de 1932. Com as transformações econômicas e o desenvolvimento da indústria, uma nascente classe operária terá importante papel na formação da moderna sociedade brasileira e no surgimento do populismo. Se no restante do Brasil a principal contradição política era entre o varguismo e a UDN, em São Paulo, dada à especificidade da sua organização político-econômica, a polarização era entre os janistas e os ademaristas.

No processo da queda de João Goulart, as forças políticas conservadores do estado foram fundamentais. Basta destacar a marcha de 19 de março de 1964. Durante o regime militar foi em São Paulo, especialmente nos anos 1970, que surgiram novos atores políticos.

Não pode ser esquecido que a campanha das “Diretas já” teve no estado seu principal núcleo e o maior comício, o de 16 de abril de 1984. O PT foi fundado em São Paulo e PSDB surgiu principalmente de uma fratura do PMDB estadual. Desde 1995, com a ascensão de FHC à Presidência da República, até hoje, a elite política do estado exerceu papel hegemônico no governo central.

E no processo eleitoral desse ano, qual será o papel de São Paulo?

Na Primeira República, o Partido Republicano Paulista foi a organização partidária melhor organizada no País. Formava seus quadros no estado e depois ocupava espaço na cena política nacional