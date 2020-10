São Paulo divulga lista com 47 inscritos para a Copa Sul-Americana Conmebol permitiu até 50 inscrições por clube nesta temporada. Tricolor vai com o elenco profissional completo e mais alguns nomes de destaque das categorias de base

O São Paulo divulgou a lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana desta temporada. Por conta das consequências causadas pela pandemia, a Conmebol permitiu que os clubes um número máximo de 50 jogadores na lista, e o Tricolor do Morumbi inscreveu 47 atletas – incluindo o equatoriano Rojas e alguns destaques das categorias de base.

A lista do São Paulo não tem grandes surpresas, fora o atacante Rojas, que se recupera de lesão no joelho direito e não joga uma partida oficial há mais de dois anos. Todos os atletas do elenco profissional foram inscritos pela diretoria, além de alguns jovens do time sub-20, como Galeano, Anilson, Patryck e Talles Costa – todos ainda buscando oportunidades no CT da Barra Funda.

Campeão em 2012, o São Paulo vai em busca do bicampeonato continental nesta temporada. Já nesta quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz mede forças com o Lanús, na Argentina, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. A decisão da vaga para as oitavas de final acontece na próxima semana, no Morumbi.

Confira a lista de inscritos do São Paulo:

1-Volpi

2-Igor Vinícius

3-Bruno Alves

4-Diego Costa

5-Arboleda

6-Reinaldo

7-Paulinho

8-Tchê Tchê

9-Pablo

10-Dani Alves

11-Luciano

12-Vitor Bueno

13-Luan

14-Juan

15-Hernanes

16-Léo

17-Tréllez

18-Toró

19-Gonzalo

20-Juanfran

21-Gabriel Sara

22-Rojas

23-Lucas Perri

24-Arthur Gazze

25-Rodrigo Nestor

26-Igor Gomes

27-Galeano

28-Talles Costa

29-Ed Carlos

30-Brenner

31-Pedro Lucas

32-Rodrigo

33-Anilson

34-Welington

35-Luiz Gustavo

36-Patryck

37-Helinho

38-Paulo Oliveira

39-Vitinho

40-Thiago Couto

41-Junior

42-Marcos Jr.

43-Antonio Falcão

44-Pedrinho

45-JP Iseppe

46-Kevin

47-G. Cachoeira

