São Paulo detecta fratura em uma das vértebras de Jandrei e goleiro fica de fora do jogo com o América-MG Com a lesão, o goleiro não foi relacionado para o confronto com o América-MG







O goleiro Jandrei teve uma fratura em uma das vértebras da coluna lombar. A lesão foi detectada pelo São Paulo nesta quinta-feira (28), após o atleta voltar a sentir dores na região.

O jogador estava desfalcado desde quando se lesionou no jogo com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, após um choque com o zagueiro Léo. Na partida em questão, deixou o confronto ainda no primeiro tempo. Sua posição foi assumida por Thiago Couto – cria da base tricolor.

Jandrei estava relacionado para o confronto com o América-MG, pelo jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. Porém, após sentir dores na região, um exame realizado pelo Departamento Médico do clube detectou a fratura.

Desta forma, Thiago Couto será o titular neste primeiro duelo decisivo. A cria de Cotia atuou nos jogos contra o Internacional e contra o Goiás. Sofreu três gols em cada partida.

O encontro com o América-MG acontece nesta quinta-feira (28), às 20h, no estádio do Morumbi.

