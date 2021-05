São Paulo derrota Sporting Cristal, por 3 a 0, mas fica em segundo no grupo

Dois dias após celebrar a conquista do Campeonato Paulista e assim encerrar um jejum de quase nove anos sem títulos, o São Paulo voltou a campo ontem, na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com os reservas em campo, o time venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0, com muita facilidade.

Como o Racing venceu o Rentistas pelo mesmo placar e chegou aos 14 pontos, o São Paulo se classificou na segunda posição do Grupo E, com 11 pontos.

Nas oitavas de final, o São Paulo estará no pote dois do sorteio e vai enfrentar um dos primeiros colocados, que estarão no pote um. A definição dos confrontos será realizada no dia 2 de junho, na sede da Conmebol.

Em campo, o fraco time do Sporting Cristal foi amplamente dominado pelos reservas do São Paulo. No primeiro tempo, a equipe do técnico Hernán Crespo ficou muito mais tempo com a bola e criou as melhores oportunidades de gol.

Aos 16, o equatoriano João Rojas fez o que quis na área e chutou colocado, mas a bola bateu na trave. Após chutes arriscados por Nestor e Hernanes, o gol saiu. Aos 24, em cobrança de escanteio do próprio Hernandes, Bruno Alves subiu firme e cabeceou para marcar – foi o 300.º gol do São Paulo na história da Libertadores.

Na segunda etapa o São Paulo deslanchou. Primeiro, aos 15, Diego cabeceou na trave. Depois, aos 22, Rojas partiu em velocidade para a área. Ele cortou a marcação e bateu firme, no ângulo esquerdo de Duarte para anotar o segundo gol do jogo.

Aos 24, o São Paulo chegou firme de novo e aumentou o placar. Galeano avançou e tocou para Vitor Bueno, que entrou na área sozinho e tocou na saída de Duarte para marcar o terceiro gol do jogo.

Depois, até o fim, o São Paulo só tocou a bola. Agora, o time aguarda a definição do próximo adversário. Enquanto isso, no sábado, às 21h, a equipe estreia no Brasileirão contra o Fluminense no Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 3 X 0 SPORTING

SÃO PAULO – Lucas Perri; Rodrigo Freitas, Diego e Bruno Alves; Orejuela (Everton Felipe), Rodrigo Nestor, Hernanes (Galeano), Shaylon e Welington (Bruno Rodrigues); Joao Rojas (Paulinho Bóia) e Eder (Vitor Bueno). Técnico: Hernán Crespo.

SPORTING CRISTAL – Alejandro Duarte; Lora, Madrid (Chávez), Alejandro González, Merlo e Loyola; Távara, Calcaterra (Pretell) e Hohberg (Riquelme); Corozo (Marchán) e Ávila (Joao Grimaldo). Técnico: Roberto Mosquera.

GOLS – Bruno Alves, aos 24 do 1º Tempo; João Rojas, aos 22, e Vitor Bueno, aos 24 do 2º Tempo.

ÁRBITRO – Wilmar Roldan (COL).

CARTÕES AMARELOS – Lora, Bruno Alves, Calcaterra.

Local: Morumbi.

