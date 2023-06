São Paulo derrota Franca no Pedrocão e leva final do NBB para o 5º jogo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/06/2023 - 19:50 Compartilhe

O São Paulo impediu o bicampeonato do Sesi/Franca ao vencer o rival por 86 a 81, no ginásio Pedrocão, que contou com grande público na cidade de Franca, nesta quinta-feira. Com isso, o time da capital segue vivo na busca pelo título inédito do Novo Basquete Brasil (NBB).

A melhor colocação do São Paulo na competição foi o vice-campeonato na temporada 2020/21, quando caiu na final para o Flamengo, o maior campeão do torneio, com sete conquistas.

A vitória desta quinta deixou a final empatada. O São Paulo venceu o jogo 1 por 98 a 88, mas levou a virada nos dois jogos seguintes: 88 a 80 e 94 a 92, com direito a cesta no último lance. O empate veio com triunfo por 86 a 81.

O jogo 5 acontecerá neste sábado, às 15h, novamente no Ginásio Pedrocão, em Franca. Quem vencer, ficará com o título da NBB.

O cestinha da partida desta quinta foi o pivô Ralfi Ansaloni, com 20 pontos e 12 rebotes. “Estamos com dificuldade nos rebotes, mas hoje conseguimos dominar e deixamos o jogo parelho. Final é jogo de detalhes. Não tem favorito. O fator casa ajuda, mas quem tiver mais concentrado sai com a vitória. É vida ou morte”, afirmou Ansaloni.

Precisando vencer para forçar o jogo 5, o São Paulo não tomou conhecimento da torcida que lotou o Pedrocão e abriu dez pontos de vantagem no primeiro quarto (34 a 24), graças à boa atuação do pivô. O armador Elinho Corazza também chamou atenção com rebotes e assistências.

No segundo quarto, os papéis se inverteram. O jogo foi mais pegado, o que levou o São Paulo a errar mais. As tentativas de chutes erradas tomou conta do emocional da equipe, que fez apenas oito pontos. O Franca se aproveitou e contou com Lucas Mariano e o americano David Jackson para buscar o empate.

O tempo para o terceiro quarto foi crucial para o São Paulo, que conseguiu se encontrar em campo. O duelo seguiu sendo disputado ponto por ponto, assim como ocorreu no jogo passado. O Franca foi para o último quarto à frente por 66 a 65.

No último quarto, o São Paulo voltou com “sangue nos olhos” e chegou a abrir oito pontos de vantagem. O Franca ainda reagiu no fim, mas a equipe tricolor administrou a vantagem até o fim.

