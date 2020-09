São Paulo derrota Fluminense e retoma vice-liderança do Brasileirão

Com boa atuação no segundo tempo, o São Paulo virou para cima do Fluminense e saiu do Morumbi com a vitória por 3 a 1. A vitória trouxe ao Tricolor paulista a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, e está a apenas um do líder, o Internacional. Já o tricolor carioca permanece com 11 pontos e ficou longe do G4.

O Fluminense foi melhor na primeira etapa. A equipe de Odair Hellmann teve mais posse de bola e dificultava a saída do São Paulo. Mesmo com o ínio dos cariocas, o primeiro lance perigoso foi dos donos da casa. Aos dez minutos, Reinaldo cruzou da esquerda e a bola sobrou para Igor Vinícius. O lateral arriscou, mas o chute foi para fora. O Flu respondeu cinco minutos depois. Nenê apareceu pela esquerda e soltou a bomba para Tiago Volpi salvar o São Paulo.

Aos 36 minutos, Paulinho Bóia finalizou de fora da área e a bola passou com perigo. O gol do Fluminense saiu dois minutos depois. O goleiro Marcos Felipe deu um chutão para frente. Igor Vinícius tinha tudo para dominar a bola, mas acabou se atrapalhando sozinho. Wellington Silva aproveitou o erro e soltou um foguete no canto direito de Volpi para abrir o placar.

Voa, Mateus Claus! Flagra dessa defesaça do goleiro que estreava no Brasileirão #BBMP pic.twitter.com/4yS28QhsZF — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) September 6, 2020

No segundo tempo, o técnico Fernando Diniz fez três alterações. Igor Vinícius saiu para a entrada de Juanfran, Hernanes foi substituído por Igor Gomes e Brenner entrou no lugar de Paulinho Bóia. Em apenas oito minutos, o São Paulo virou.

Aos 4 minutos do segundo tempo, Igor Gomes cobrou escanteio pela esquerda, Léo desviou e Brenner apareceu na pequena área para completar. O Fluminense sentiu o gol e a virada não demorou. Aos oito minutos, Brenner fez bela jogada pelo meio e chutou na saída de Marcos Felipe. A bola bateu na trave direita do goleiro e sobrou para Luciano fazer o segundo.

Mesmo sofrendo a virada, o Fluminense não conseguiu se recuperar no jogo. O São Paulo teve chances de ampliar durante o restante do segundo tempo, mas só fez o terceiro aos 46 minutos. Vitor Bueno reclamou de falta no meio, e o árbitro mandou seguir. O camisa 12 então resolveu arriscar o chute de fora da área e fez um belo gol. Aos 49 minutos, o tricolor paulista poderia ampliado, mas Brenner perdeu grande contra-ataque.

Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Bragantino, na próxima -feira (9) às 19h15 (horário de Brasília), no Morumbi. Já o Fluminense pega o Flamengo, também na , às 21h30,no Maracanã.

Bahia empata com Inter no Beira-Rio

Quatro dias após a saída de Roger Machado do comando do Bahia, o Tricolor arrancou um empate nos acréscimos contra o líder Internacional, por 2 a 2, resultado que teve gosto de vitória para o Esquadrão. O Colorado segue na liderança, com 17 pontos, mas agora tem somente um ponto de vantagem para o vice São Paulo, com 16. Já o Tricolor baiano, Já o Bahia, com um jogo a menos, está em 11º lugar, com nove pontos. O time foi comandado Cláudio Prates, auxiliar fixo do clube baiano, que assumiu interinamente como técnico.

O Esquadrão abriu o placar no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), ao 19 minutos, com um golaço de Rodriguinho. O jogador se livrou da marcação de Boschilla antes de mandar um belo chute colocado. Os donos da casa empataram aos 27 minutos. A jogada começou Juninho tentar sair do campo de defesa com chutão. Após desvio, D’'Alessandro dominou e tocou pra Thiago Galhardo cruzar na medida para Patrick escorar para o fundo da rede, e igualar o placar.

A disputa no segundo tempo foi bem mais acirrada. Aos 12 minutos, o volante Ronaldo se atrapalhou na saída de bola e, ao tentar recuperá-la, derrubou Thiago Galhardo. Na cobrança de falta de D’Alessandro, quem brilhou foi o terceiro goleiro do Bahia, Matheus Clauss, que estreou neste domingo, já fazendo uma defesa espetacular. Aos 18 minutos, veio o lance polêmico da partida: após cruzamento de D'Alesasandro na área, Cuesta subiu e depois caiu. O juiz Bráulio da Silva Machado assinalou pênalti do volante Gregore em cima de Cuesta. Mas o VAR se comunicou com o juiz, que reviu o lance no monitor, mas mesmo assim, confirmou a marcação do pênalti. Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileirão, cobrou bem e pôs o Inter na frente no Beira Rio. Foi o oitavo gol dele no campeonato. O vice-líder é Gabigol, do Flamengo, com seis.

A partir daí, o Colorado botou pressão e até teve chances de ampliar. Mas foi o Tricolor baiano, já nos acréscimos, que balançou a rede, devido a um pênalti de Rodnei em cima de Élber, atacante do Bahia, que não estava com a bola. O juiz assinalou o pênalti, e com o auxílio do VAR, confirmou a penalidade. Claisson, que entrou 15 minutos antes do fim, cobrou e arrancou o empate para o Bahia. Motivado, o Esquadrão ainda teve chance de ampliar, com uma cabeça de Ernando, mas o goleiro Abel Hernádez salvou a meta do Colorado.