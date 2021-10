São Paulo deixa contratos e documentos confidenciais expostos em site oficial

Além da proximidade com a zona do rebaixamento no Brasileirão, o São Paulo precisa lidar com um novo problema. Fora do campo, o Tricolor Paulista está apurando como documentos e contratos de patrocínios, todos sigilosos, foram parar no seu site oficial para consulta pública, conforme já foi divulgado pelo jornalista Rodrigo Capelo, do GE.

A falha vai além dos muros do clube do Morumbi e atinge outros times da Série A e B do Brasileirão, pois expõe valores de patrocínio em comum com o São Paulo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem explica como acessar por meio do site todos os documentos seguindo caminhos simples na página oficial do Tricolor Paulista.

Ainda segundo apuração do Ge, o clube paulista procurou a polícia, a qual instaurou um inquérito para investigar o vazamento de documentos confidenciais.

Ainda não é possível afirmar se a abertura indevida dos documentos foi involuntária ou proposital. Por meio de sua assessoria de imprensa, o São Paulo diz que existe um inquérito policial em andamento, relacionado ao vazamento de documentações tricolores.

O caso que envolve outros clubes está relacionado ao patrocínio da Sportsbet.io, que contes cláusulas de confidencialidade. Neste contrato em específico, a mesma restrição no vínculo tricolor também está em outros contratos com clubes da primeira e segunda divisão nacionais.

Entre os documentos expostos, estão:

Autorização para empréstimo de R$ 5 milhões com o Banco Rendimento (incluindo vigência, juros e garantias)

Autorização para empréstimo de R$ 10 milhões com o Banco Tricury

Autorização para empréstimo de R$ 11 milhões com o Banco Tricury

Autorização para empréstimo de R$ 50 milhões com o Bradesco

Contrato de patrocínio do São Paulo com a Gazin Indústria e Colchões

Contrato de patrocínio do São Paulo com a ABC da Construção

Contrato de patrocínio do São Paulo com a Dry Company

Contrato de patrocínio do São Paulo com a Sportsbet.io

Contrato das Séries A e B com a Global Sports Rights Management por direitos internacionais do Campeonato Brasileiro

Contrato das Séries A e B com a Zeus Sports Marketing por direitos de transmissão relacionados a apostas

Em reunião recente do Conselho Deliberativo do São Paulo, o presidente do órgão, Olten Ayres de Abreu Júnior, afirmou que o clube estava investigando a quebra de sigilo do contrato da Sportsbet.io. Ele prometeu novidades aos são-paulinos sobre a falha interna.

