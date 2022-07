São Paulo define últimos detalhes da venda de Rigoni para clube norte-americano

O argentino Emiliano Rigoni está próximo de deixar o São Paulo. O tricolor paulista ajusta os últimos detalhes para vender o atacante ao Austin FC, dos Estados Unidos por aproximadamente R$ 21,4 milhões. As informações são do GE.

O valor é bem próximo do que o São Paulo pagou para trazer o argentino do Elche, da Espanha. Na ocasião, o tricolor pagou R$ 22,6 milhões.

A negociação ocorre em um momento de baixa do atacante no elenco. Diferente do ano passado, quando terminou como 11 gols e vice-artilheiro, Rigoni não conseguiu repetir as boas atuações nesta temporada. Até aqui, o jogador autuou por 31 jogos e balançou as redes apenas duas vezes.

Caso a venda seja concretizada, o argentino é mais um a deixar o elenco nesta janela. Gabriel Sara também é outro que está bem próximo de sair do tricolor. Se recuperando de lesão, Sara e o São Paulo aceitaram a proposta do Norwich, da Inglaterra, de 9 milhões de libras, aproximadamente R$ 60 milhões.