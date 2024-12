São Paulo dá folga ao elenco e Zubeldía indica time misto contra Botafogo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2024 - 18:32 Para compartilhar:

Já garantido na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores, o São Paulo estará no caminho do Botafogo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Como só cumpre tabela, o time tricolor resolveu dar folga aos seus jogadores antes de iniciar a preparação para o duelo com o atual campeão do torneio continental, que acontecerá no domingo, às 16h, no Engenhão.

Para a partida, o técnico Luis Zubeldía indicou que colocará em campo um time misto, até para evitar que algum atleta se lesione na última rodada do Brasileirão. O meia Lucas Moura, por exemplo, teve sua presença praticamente descartada pelo treinador.

“Contra o Botafogo, teremos que ver as situações. Por exemplo o Lucas, que vem jogando muitas vezes seguidas. Preciso ver se ele estará bem. Se estivéssemos frescos da cabeça para casos importantes (briga por objetivos) e também frescos fisicamente, poderia ser um pouco menos conservador com os jogadores no fim da temporada (referindo-se ao desgaste físico). Daqui a pouco eles começam a próxima temporada mal e aí não nos sobrará nada”, afirmou.

Além de Lucas Moura, outros nomes que podem ser preservados pelo treinador são o zagueiro Arboleda, os volantes Alisson e Luiz Gustavo, além do atacante Luciano. A decisão será tomada no sábado, no último dia de preparação para a partida com o Botafogo.

O São Paulo é o sexto colocado do Brasileirão, com 59 pontos e já não pode mais subir na tabela de classificação.