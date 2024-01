São Paulo contrata Thiago Carpini para substituir Dorival Júnior

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/01/2024 - 20:06 Para compartilhar:

O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (11), a contratação do técnico Thiago Carpini como substituto de Dorival Júnior, que deixou o clube para assumir a Seleção Brasileira.

“Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo Futebol Clube (…) com contrato válido até 31 de dezembro de 2024”, informou o tricolor paulista em uma nota de imprensa.

Carpini definiu a chegada ao clube como “um momento mágico”, segundo o comunicado. “Trabalhar no São Paulo é um sonho realizado, ainda mais em um ano tão importante, de volta à Libertadores”, acrescentou.

Aos 39 anos, o treinador terá o maior desafio de sua carreira, iniciada em 2019: substituir um homem de experiência cujas conquistas recentes, incluindo a Copa do Brasil de 2023 com o São Paulo, o levaram à Seleção.

Dorival, de 61 anos, foi anunciado oficialmente na última quarta-feira como substituto de Fernando Diniz pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O São Paulo já tinha confirmado sua saída no domingo.

Thiago Carpini vai estrear no comando de uma equipe da primeira divisão. Seu nome ficou conhecido depois de ter levado o modesto Água Santa à final do Campeonato Paulista de 2023.

Depois, assumiu o Juventude na Série B e levou o time gaúcho ao acesso à elite do futebol brasileiro.

A partir de abril, o São Paulo irá disputar este ano a fase de grupos da Copa Libertadores depois de três anos.

O time estreia no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro, contra o Santo André, e no dia 3 de fevereiro decide a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras.

