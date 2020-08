São Paulo contrata Luciano e manda Everton para o Grêmio Clubes acertaram na noite de segunda-feira a troca de 50% dos direitos econômicos de cada jogador e ambos assinam contrato com suas novas equipes até dezembro de 2022

São Paulo e Grêmio acertaram a troca de Luciano por Everton. A negociação foi concluída na noite de segunda-feira.

Luciano, atacante de 27 anos, chega ao São Paulo com contrato válido até dezembro de 2022, mesmo período do vínculo que tinha com o Grêmio. Everton, 31 anos, tinha contrato com o clube do Morumbi até a metade de 2021 e agora assina com o Grêmio também até dezembro de 2022.

Os clubes acertaram a troca de 50% dos direitos econômicos de cada jogador. O São Paulo, que tinha 100% dos direitos de Everton, cedeu 50% ao Grêmio e ficou com os outros 50%. O Grêmio não possui mais direitos de Luciano, já que cedeu os seus 50% e a outra metade pertence ao Leganés (ESP).

O São Paulo ainda tem uma dívida com o empresário Carlos Leite referente à compra de Everton em 2018. O agente emprestou R$ 11 milhões ao clube, que pagou R$ 15 milhões aos cariocas para ter o jogador. Recentemente, Leite entrou na Justiça cobrando cerca de R$ 5,5 milhões que o Tricolor teria deixado pendentes. Esse débito não foi repassado ao Grêmio.

E MAIS:

Veja também