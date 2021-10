São Paulo continua renovações de contrato com atletas revelados na base; Gabriel Sara foi o quinto no ano Além do meia, os volantes Rodrigo Nestor, Talles Costa, Luan e o lateral-esquerdo Welington renovaram nessa temporada. Planejamento da diretoria é valorizar os jogadores

O São Paulo vem renovando o contrato de jovens jogadores revelados na base do clube e que são bastante aproveitados pela comissão técnica de Hernán Crespo. Só nessa temporada, cinco atletas nessa situação já renovaram vínculo: os volantes Rodrigo Nestor, Talles Costa e Luan, o lateral-esquerdo Welington e o meia Gabriel Sara.

Sara foi o último a renovar o contrato, assinando a renovação na última sexta-feira. Antes, o acordo do São Paulo com o meia ia até abril de 2024, mas foi renovado até dezembro do mesmo ano.

O primeiro desse grupo a estender o vínculo foi o volante Luan, que em março, assinou a renovação até dezembro de 2023. Antes, seu vínculo iria até dezembro de 2022. No mês seguinte, foi a vez de Rodrigo Nestor ampliar seu acordo após uma longa novela. O camisa 25 renovou de novembro de 2021 para o final de 2024.

E MAIS:

Pouco depois, em junho, o lateral-esquerdo Welington renovou o contrato, que ia até outubro de 2023 para dezembro de 2024. O jogador, inclusive, ganhou espaço e hoje é considerado titular da equipe de Crespo. Antes de Sara, o ultimo a renovar foi Talles Costa, que em julho, renovou de junho de 2022 para dezembro de 2024.

Planejamento e valorização dos jogadores

Com essas renovações, a diretoria do São Paulo vem seguindo com o planejamento de contratos longos com os jovens da base. Isso pode dar mais ‘poder’ ao Tricolor em futuras negociações, já que o clube não ficaria ‘preso’ a uma venda rápida devido ao prazo de um pré-contrato por exemplo.

Sendo assim, teoricamente, um clube de fora do país teria mais dificuldades em contratar um jovem da base são-paulina. Caso queira, terá que desembolsar um valor próximo ao desejado pela diretoria do Tricolor.

VEJA AS RENOVAÇÕES DOS JOVENS DA BASE DO SÃO PAULO NESSE ANO

​Gabriel Sara (meia) – de 30/04/2024 para 31/12/2024

Rodrigo Nestor (meia) – de novembro de 2021 para 31/12/2024

Talles Costa (meia) – de 30/06/2022 para 31/12/2024

​Welington (lateral-esquerdo) – de outubro de 2023 para 31/12/2024

Luan (volante) – de dezembro de 2022 para dezembro de 2023

E MAIS:

Saiba mais