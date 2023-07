São Paulo confirma a contratação do colombiano James Rodríguez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 16:11 Compartilhe

O São Paulo confirmou a contratação de James Rodríguez neste sábado. O meia-atacante colombiano estava sem clube desde que deixou o Olympiacos, da Grécia, em abril deste ano. Aos 32 anos, será a primeira vez que James vai jogar no futebol brasileiro. O acerto já era esperado desde o meio da semana.

“Estou feliz. É uma oportunidade muito grande para mim e minha família. É uma fase nova na minha vida. Estou muito feliz e com muitas sensações boas. Sou um cara que gosta de jogar em time grande, e o São Paulo é um time grande”, afirmou James.

O colombiano assinou contrato de dois anos, até 30 de junho de 2025. O clube paulista não irá contar com a ajuda de investidores para pagar os salários do atleta, diferentemente de como fez com Daniel Alves, em 2019.

“Por meio de um planejamento da diretoria, temos a alegria de trazer o James Rodríguez, jogador que dispensa comentários, que demonstrou vontade e se esforçou para integrar o projeto do São Paulo. Ele tem uma forte ligação com o Brasil e já conhecia a força do nosso amado clube”, disse o presidente do clube, Julio Casares.

O melhor momento da carreira de James Rodríguez foi em 2014. Depois de uma excelente Copa do Mundo com a Colômbia, o meia saiu do Mônaco e chegou para o Real Madrid, onde conquistou seus principais títulos, a maioria como reserva da equipe. Ele participou das conquistas de duas taças da Liga dos Campeões e dois Mundiais de Clubes da Fifa, além de duas edições do Campeonato Espanhol.

Depois de três temporadas na Espanha, o colombiano foi emprestado para o Bayern de Munique e passou a sofrer com problemas físicos que o fizeram deixar de atuar em um grande número de partidas.

No primeiro ano vestindo a camisa do clube alemão, Rodriguez conseguiu jogar em 39 partidas e ajudou na conquista do Campeonato nacional. A primeira temporada no Bayern de Munique foi a última vez que o colombiano entrou em campo pelo menos 35 vezes por uma equipe em uma temporada. O meia também passou por Real Madrid, Everton, Al Rayan e Olympicacos e o máximo que jogou foi 28 vezes em 2018/2019.

Em sua passagem pelo Everton, da Inglaterra, o meia da seleção da Colômbia chegou a atuar em 26 jogos e conviveu com problemas físicos. Em determinado momento daquela temporada, o técnico Rafa Benítez chegou a afirmar que não era possível contar com um atleta que não conseguia ter condição física de atuar com frequência.

No Olympiacos, seu último clube, apesar de jogar apenas 23 partidas em menos de uma temporada, o colombiano voltou a ser importante e participativo. No período em que esteve na Grécia, o meia participou de 11 gols e conseguiu ser relevante em campo com o time enquanto esteve no elenco.

“O James chega para somar forças a um elenco que tem demonstrado qualidade, competitividade e comprometimento notáveis. É uma contratação que se enquadra na nossa filosofia de qualificar o grupo a cada janela de transferências. Estamos recebendo um atleta de talento e trajetória indiscutíveis, que demonstrou imensa disposição para fazer história no Brasil e especialmente no São Paulo”, afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias