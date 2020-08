São Paulo concorda com adiamento da partida contra o Goiás

Por meio de uma nota publicada nas redes sociais, o São Paulo manifestou concordância com o adiamento do jogo contra o Goiás, pela primeira rodada do Brasileirão, que seria às 16h deste domingo, no Hailé Pinheiro, em Goiânia.

“O São Paulo manifesta apoio e informa que está de acordo com a decisão de adiamento do jogo deste domingo, em Goiânia. Não há nada mais importante, neste momento, do que preservar a saúde e refletir à sociedade a importância dos cuidados”, publicou o clube, meia hora após o anúncio da suspensão do jogo, que ainda não tem nova data para acontecer.

O elenco do Goiás passou por uma primeira bateria de testes na quinta-feira, mas precisou refazer os exames na sexta-feira após o laboratório escolhido pela CBF, parceiro do Albert Einstein, alegar uma falha nas primeiras amostras.

O clube diz que aguardava os resultados dessa segunda bateria de testes na tarde de sábado, 24 horas antes do apito inicial, mas os recebeu apenas às 8h30 da manhã deste domingo.

O Goiás chegou a acionar um laboratório de sua confiança para aplicar novos testes nos jogadores que haviam sido diagnosticados com o vírus por volta do meio-dia desta domingo. Marcelo Almeida chegou a informar que três destes testes haviam dado negativo, mas nenhum dos dez atletas chegou a ir para o estádio.

