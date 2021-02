São Paulo começa segunda fase do Brasileiro Feminino Sub-18; veja datas e horários Tricolor enfrenta o Fluminense nesta terça-feira (09), às 15h30, no CT do Criciúma. Avaí Kindermann e a Ferroviária são as outras adversárias do Grupo H

O São Paulo vai enfrentar o Fluminense, nesta terça-feira (09), às 15h30, no CT do Criciúma, na abertura da segunda fase do Brasileiro Feminino Sub-18. No Grupo H, o Tricolor agora inicia sua caminhada por vaga na semifinal e vai encarar, além do clube carioca, o Avaí Kindermann e a Ferroviária.

Classificado como primeiro colocado do Grupo B, a equipe feminina do São Paulo avançou de fase e vai reencontrar o adversário. Nos dois primeiros confrontos, o São Paulo venceu o Fluminense, pelos placares de 2 a 1 e 1 a 0. Ambos os jogos foram disputados na primeira fase.

O São Paulo encerrou a primeira fase da competição na topo da tabela, com 15 pontos conquistados em cinco vitórias, sofrendo apenas uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 17 gols e sofreu quatro.

A segunda fase conta com oito equipes divididas em dois grupos de quatro. As equipes vão duelar em turno único dentro de cada chave nos dias 9, 11 e 13 de fevereiro, avançando os dois melhores colocados de cada grupo. Internacional, Palmeiras, Santos e Flamengo se enfrentam no Grupo G.

Todos os jogos acontecerão no CT do Criciúma, com transmissão da CBFtv.

09/02 – 1ª Rodada – 15h30: São Paulo x Fluminense

11/02 – 2ª Rodada – 15h30: Avaí Kindermann x São Paulo

13/02 – 3ª Rodada – 15h30: São Paulo x Ferroviária

