São Paulo coloca fim a tabu de sete anos contra a Ponte Preta em Campinas Macaca não perdia para o Tricolor em seus domínios desde 2015; no domingo (13), o São Paulo arrancou a virada sobre a equipe de Campinas nos acréscimos do confronto

Ao vencer a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, o São Paulo não só conquistou sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista como, também, colocou fim a um tabu de sete anos sem vencer a Macaca em Campinas. Antes do confronto de domingo (13), o time da casa havia vencido os últimos cinco jogos contra a equipe do Morumbi.

Durante este período, foram cinco vitórias da Macaca, uma delas com gol do atual artilheiro do time, Lucca, que marcou de pênalti o gol da Ponte Preta. A última foi no Estadual de 2019, quando o time mandante venceu por 1 a 0.

Pelo lado tricolor, Gabriel Sara empatou o duelo aos 41 minutos do segundo tempo e, aos 47, Calleri, após infelicidade de Moisés Ribeiro, marcou o gol da virada são-paulina.

– Ele (Calleri) é um fazedor de gols, por isso tem jogado tanto. Ano passado já vinha muito tempo sem jogar, nós preservamos esse ano também, jogou 90 minutos contra o Guarani e ele mesmo disse que não esperava ter jogado os 90 minutos – afirmou Ceni, após a vitória.

No total, as equipes já se enfrentaram 145 vezes, com o São Paulo somando 75 vitórias, 43 empates e 27 derrotas, tendo 252 gols marcados e 140 sofridos.

O Tricolor não vencia duas partidas seguidas desde agosto do ano passado, quando bateu o Vasco na Copa do Brasil, e Athletico, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado positivo fora de casa faz com que a pressão sobre Rogério Ceni diminua.

Confira os confrontos antes do fim do tabu em Campinas



– 09/02/2019: Ponte Preta 1 x 0 São Paulo (Paulistão)

– 04/06/2017: Ponte Preta 1 x 0 São Paulo (Brasileirão)

– 03/07/2016: Ponte Preta 1 x 0 São Paulo (Brasileirão)

– 27/02/2016: Ponte Preta 1 x 0 São Paulo (Paulistão)

– 17/05/2015: Ponte Preta 1 x 0 São Paulo (Brasileirão)

