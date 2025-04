São Paulo busca segunda vitória na Libertadores em clima mais leve e promessa de casa cheia

O São Paulo recebe o Alianza Lima, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília) pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A promessa é de MorumBis cheio, com 50 mil pessoas. A lotação representa a fase do time, que, reorganizado após pressão sobre Luis Zubeldía, espera evoluir e, principalmente, voltar a fazer gols.

O técnico argentino ajustou o time a partir da defesa. O esquema com três zagueiros funcionou. O São Paulo não sofre mais de dois gols desde o empate por 3 a 3 contra o Velo Clube, na primeira fase do Campeonato Paulista. Desde então, foram oito jogos e apenas três gols sofridos.

A última partida, o empate zerado contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, teve como destaque o goleiro Rafael, que fez boas defesas. Arboleda, Alan Franco e Ferraresi também têm dado mais segurança ao arqueiro. Com importante função defensiva, Luiz Gustavo é desfalque. O volante já teve alta após internação por tromboembolismo, mas continua em recuperação e fora até dos treinamentos.

Também no meio, Pablo Maia continua fora. Lucas e Oscar se juntaram a ele em atividades de recuperação de lesões e estão fora da partida contra o Alianza Lima. No mesmo intervalo em que sofreu apenas três gols, o São Paulo fez seis e busca reencontrar o caminho para marcar.

O meio deve ser formado pela dupla Alisson, Marcos Antônio, junto de Luciano, mais recuado. Na frente, Calleri continua como titular e deve fazer dupla com Ferreirinha.

Do outro lado, o Alianza Lima tem dois velhos conhecidos do futebol brasileiro. Hernán Barcos e Paolo Guerrero têm sido essenciais para o ataque da equipe peruana. Os dois somam, sete dos 19 gols do Alianza Lima em 2025. É o equivalente a 36% do total.

Apesar da importância e referência no ataque, Barcos e Guerrero compartilham a responsabilidade com mais colegas. O argentino divide a artilharia do time no ano com Kevin Quevedo, que também marcou quatro vezes. Atrás deles, está o próprio Guerrero, com três, junto do equatoriano Eryc Castillo.

Para a partida desta quinta-feira, o técnico Néstor Gorosito deve escalar apenas Barcos no time titular, mantendo o revezamento entre os dois. Em 14 partidas do Alianza Lima em 2025, um deu lugar ao outro cinco vezes. A ausência de ambos só aconteceu em um jogo, a derrota por 3 a 0 para a Associação Deportiva Tarma, por 3 a 0, no Campeonato Peruano. Barcos e Guerrero também revezam a faixa de capitão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ALIANZA LIMA

SÃO PAULO – Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio Luciano e Wendell; Calleri e Ferreirinha. Técnico: Luis Zubeldía.

ALIANZA LIMA – Billy Viscarra; Erick Noriega, Nicolás Amasifuén, Brian Arias, Marco Huamán e Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Pablo Lavandeira, Eryc Castillo, Kevin Quevedo; Hernán Barcos. Técnico: Nestor Gerosito.

ÁRBITRO – Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).