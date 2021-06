São Paulo busca primeira vitória no Brasileiro e fim de jejum contra o Atlético-MG Tricolor tem um empate e uma derrota na competição nacional. Além disso, o clube do Morumbi não vence o Galo fora de casa desde 2016

O São Paulo tem dois motivos para buscar a vitória contra o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Crespo esperam pela primeira vitória no nacional.

COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços



A equipe do Morumbi empatou contra o Fluminense, no Morumbi por 0 a 0 e perdeu para o Atlético-GO, em Goiânia, pelo placar de 2 a 0. Sendo assim, o time ainda não somou três pontos nesta edição do Brasileiro, estando na 15ª colocação na tabela.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO

E MAIS:

Além de buscar a primeira vitória, o São Paulo quer encerrar um jejum que dura desde 2016, quando venceu o seu último jogo contra o Galo em Belo Horizonte. Naquela ocasião, Hyuri abriu o placar para o Atlético-MG, mas Maicon e Gilberto viraram a partida.

Para se ter uma ideia, a escalação do São Paulo para aquela partida foi: Renan Ribeiro (Denis); Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Wellington, Thiago Mendes, Luiz Araújo, David Neres (Robson) e Cueva; Chavez (Gilberto). Pintado era o técnico do Tricolor.

De lá para cá foram quatro partidas, com três derrotas (1×0, 1×0 e 3×0) e um empate (1×1). Vale destacar que na última partida no Mineirão, o São Paulo teve um gol anulado de Luciano que causou polêmica no VAR. Na ocasião, o Tricolor tentou anular a partida, mas não teve sucesso.

VEJA OS ÚLTIMOS JOGOS ENTRE ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO DESDE 2016

27/11/2016 – Atlético Mineiro 1-2 São Paulo – Brasileirão 2016

11/10/2017 – Atlético Mineiro 1-0 São Paulo – Brasileirão 2017

05/09/2018 – Atlético Mineiro 1-0 São Paulo – Brasileirão 2018

13/06/2019 – Atlético Mineiro 1-1 São Paulo – Brasileirão 2019

03/09/2020 – Atlético Mineiro 3-0 São Paulo – Brasileirão 2020

E MAIS:

Veja também