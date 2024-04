São Paulo busca primeira vitória no Brasileirão à espera de novo treinador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/04/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o São Paulo encara o Atlético-GO neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pela terceira rodada. A partida em Goiânia será a primeira do tricolor paulista após a saída do técnico Thiago Carpini, demitido depois da derrota por 2 a 1 para o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã.

O responsável por comandar o São Paulo à beira do gramado será o auxiliar-técnico Milton Cruz, membro da comissão permanente. Ele realizou apenas um treino no CT da Barra Funda, na sexta-feira, antes da viagem do elenco à capital paulista. O interino não poderá contar com Rafinha, James Rodríguez, Lucas Moura e Wellington Rato, ainda sob os cuidados do departamento médico. Recuperado, o volante Luiz Gustavo deve ficar no banco de reservas.

A diretoria está trabalhando pela contratação de um novo treinador e o cargo já tem um favorito. Trata-se do argentino Luis Zubeldía, de 43 anos, que está sem clube desde dezembro após deixar o comando da LDU, do Equador. As conversas entre o clube e o profissional estão “fluindo bem” e existe a possibilidade de o treinador desembarcar no Brasil neste fim de semana para sacramentar a negociação.

Zubeldía chegou a ser cogitado para o cargo antes mesmo do acerto com Carpini, em janeiro, mas a falta de celeridade por parte do argentino irritou a diretoria, que viu com bons olhos a contratação do brasileiro. A ordem da vez era a busca por um treinador estrangeiro com experiência em competições internacionais, levando em consideração o retorno do time à Libertadores após três anos.

Com a LDU, Zubeldía conquistou a Copa Sul-Americana em 2023. O time equatoriano bateu o Fortaleza nos pênaltis após empatar por 1 a 1 no tempo normal. Para avançar à decisão, a equipe de Quito eliminou justamente o São Paulo, em pleno Morumbi, também nas penalidades. Ele também foi o responsável por liderar a LDU ao título do Campeonato Equatoriano no ano passado. Há chances de a estreia pelo time são-paulino acontecer na quinta-feira, no próprio Equador, diante do Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores.

Nos últimos cinco jogos, o São Paulo venceu apenas um e perdeu os outros quatro. Do outro, o Atlético-GO vem de duas derrotas consecutivas e também não pontuou no Brasileirão. O time goianiense jogou bem contra Flamengo e Botafogo, e poderia ter tido melhor sorte nos confrontos. A equipe vai contar com o retorno do técnico Jair Ventura, que volta a comandar os goianos após suspensão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X SÃO PAULO

ATLÉTICO-GO – Ronaldo: Luiz Felipe, Adriano Martins, Pedro Henrique, Guilherme Romão; Rhaldney, Shaylon, Gabriel Baralhas, Alejo Cruz; Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

SÃO PAULO – Rafael; Igor Vinicius, Diego Costa, Arboleda, Ferraresi e Wellington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Milton Cruz (interino)

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO).