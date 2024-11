São Paulo busca lateral-esquerdo para substituir Welington, mas descarta Marcelo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2024 - 12:34 Para compartilhar:

Uma das prioridades do São Paulo em busca de reforços para próxima temporada é a lateral-esquerdo, uma vez que Welington está de saída para o Southampton, da Inglaterra. Um dos possíveis alvos do clube paulista poderia ser o experiente Marcelo, que deixou o Fluminense na última semana após desentendimento com o técnico Mano Menezes.

Porém, de acordo com Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, Marcelo não está nos planos do clube. O dirigente explicou os motivos. “Marcelo é um grande jogador, um jogador de Champions League, jogador fantástico, mas ele tinha muito a ver com o Fluminense, né? Por toda a história dele, como o Thiago Silva, ou como o Lucas aqui. Eu acho que aí tem um peso. No nosso caso, Marcelo não está dentro do nosso perfil de jogo, de como a gente pensa a formatação do time”, disse Belmonte em entrevista ao portal GE.

“A gente precisa de alas com velocidade, com força, com muita chegada. Marcelo é um jogador muito técnico, mas tem que ter um projeto em torno para ele jogar. Ele é um jogador fantástico, mas a gente não pensa no Marcelo aqui, não”, completou o diretor de futebol.

O dirigente do São Paulo revelou ainda para quais outras posições o clube pretende contratar jogadores. “Se o Rafinha não ficar, vamos precisar também de um lateral-direito. E nós só temos um jogador nessa posição de meia-armador, que hoje basicamente quem joga é o Luciano, algumas vezes o Lucas também por dentro, mas precisamos de mais um jogador nessa função”, afirmou.

“Basicamente, são essas três posições que a gente olha com um olhar diferente. Se for em grau de prioridade, a prioridade nesse momento é o lateral-esquerdo, porque a gente já sabe que o Wellington vai embora”, reforçou Belmonte.

Marcelo discutiu com Mano Menezes na partida entre Fluminense e Grêmio, no Maracanã. A relação entre ambos no dia a dia do clube carioca já não era boa.