São Paulo busca defender retrospecto positivo contra o Atlético-MG no Morumbi Tricolor não perde para o Galo em casa desde junho de 2017. De lá para cá, foram três jogos, com duas vitórias e um empate

O São Paulo busca defender um retrospecto positivo em casa contra o Atlético-MG, neste sábado (25), às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque o Tricolor não perde para o Galo no estádio desde junho de 2017, quando foi derrotado por 2 a 1. De lá para cá, são três jogos com duas vitórias do São Paulo e um empate. O retrospecto nos últimos dez jogos contra os mineiros no Morumbi também é positivo.

Em dez partidas, foram seis vitórias, um empate e três derrotas, em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e também nas Libertadores de 2013 e 2016, quando as equipes se enfrentaram pela competição continental.

O São Paulo também não perde em casa há dois meses. A última derrota foi para o Fortaleza, por 1 a 0, pelo Brasileirão. Depois dessa partida, foram mais sete jogos, com quatro empates (Palmeiras, duas vezes, Fortaleza e América-MG) e três vitórias (Vasco, Grêmio e Atlético-GO).

VEJA OS ÚLTIMOS DEZ JOGOS ENTRE SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG NO MORUMBI

16/12/2020 – São Paulo 3-0 Atlético Mineiro – Brasileirão 2020

27/10/2019 – São Paulo 2-0 Atlético Mineiro – Brasileirão 2019

05/05/2018 – São Paulo 2-2 Atlético Mineiro – Brasileirão 2018

18/06/2017 – São Paulo 1-2 Atlético Mineiro – Brasileirão 2017

04/08/2016 – São Paulo 1-2 Atlético Mineiro – Brasileirão 2016

11/05/2016 – São Paulo 1-0 Atlético Mineiro – Libertadores 2016

19/11/2015 – São Paulo 4-2 Atlético Mineiro – Brasileirão 2015

31/05/2014 – São Paulo 2-1 Atlético Mineiro – Brasileirão 2014

18092013 – São Paulo 1-0 Atlético Mineiro – Brasileirão 2013

02/05/2013 – São Paulo 1-2 Atlético Mineiro – Libertadores 2013

