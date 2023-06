São Paulo brilha, aplica goleada no Tolima e avança na Copa Sul-Americana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/06/2023 - 22:28 Compartilhe

O São Paulo não deu chance ao Tolima e conquistou uma vitória convincente nesta noite, 8, com um placar de 5 a 0, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, avançando no torneio. Calleri e Caio Paulista foram os grandes destaques no Morumbi. O argentino marcou um gol e participou de outros dois, enquanto o lateral balançou as redes duas vezes. Luciano e David também marcaram gols.

Desde o início, o São Paulo dominou a partida, apesar das faltas duras cometidas pelo Tolima nos primeiros minutos. A situação ficou ainda mais favorável após a expulsão de Riascos no primeiro tempo. Com essa vitória, o Tricolor chegou aos 13 pontos, assumindo a liderança do Grupo D e garantindo a sua vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Um empate no último jogo da fase de grupos assegurará a equipe na primeira posição.

+ São Paulo derrota Franca no Pedrocão e leva final do NBB para o 5º jogo

+ São Paulo recebe Tolima pela Sul-Americana para reencontrar o caminho das vitórias

Os segundos colocados de cada grupo enfrentarão os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores para decidir quais times se juntarão aos líderes de cada chave nas oitavas de final. O São Paulo jogará novamente no próximo domingo, 11, quando enfrentará o Palmeiras no Morumbi, às 16h (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão.

Na Copa Sul-Americana, o próximo compromisso da equipe está marcado para o dia 27 de junho, às 21h30, em casa, contra o Tigre. No mesmo dia e horário, o Tolima enfrentará o Puerto Cabello.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias