São Paulo avança em negociação para manter Jucilei em 2018

O São Paulo tem acordo encaminhado com o Shandong Luneng, da China, para comprar Jucilei por 1 milhão de euros (cerca de R$ 3,9 milhões) e agora negocia com o empresário do atleta para tentar garantir a permanência do volante no time em 2018.

O agente de Jucilei, Nick Arcuri, já está no Brasil e tem conversas marcadas com a diretoria tricolor para discutir um novo vínculo de Jucilei com o São Paulo, onde tem contrato de empréstimo até 31 de dezembro.

Pesou na negociação a vontade do volante em ficar no São Paulo e as boas atuações do atleta principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o jogador foi peça-chave do esquema que o técnico Dorival Junior encontrou para tentar livrar o time do rebaixamento.

A tendência é que Jucilei aceite receber menos do que ganhava em salários do time chinês. Ainda assim, deve estar entre os maiores salários do São Paulo, hoje na faixa dos R$ 450 mil e R$ 500 mil. O contrato de Jucilei com o Shandong Luneng vai até 2019.