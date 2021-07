São Paulo avança em acerto de novo patrocinador máster; veja detalhes Tricolor espera anunciar novo parceiro do principal espaço da camisa nesta semana. Valores são mantidos em sigilo, mas prometem ser o maior da história do clube

O São Paulo deve anunciar nos próximos dias o seu novo patrocinador máster do uniforme para a sequência da temporada. O presidente do Tricolor, Julio Casares, esteve reunido com representantes de empresas interessadas no espaço e conseguiu avanço nas negociações.

A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada no LANCE!. O nome do patrocinador, e o valor do contrato, que promete ser o maior da história do clube, são mantidos em sigilo. A diretoria toma cuidado para não vazar informações e prejudicar o acerto.

O São Paulo vem procurando um patrocínio máster desde a saída do Banco Inter, em março desse ano. O Tricolor fez algumas parcerias pontuais nesse período, como os patrocínios da LG, na final do Campeonato Paulista, e do Amazon Prime Vídeo, em jogos da Libertadores.

O Banco Inter pagava cerca de R$ 1 milhão por mês ao São Paulo. Agora sem o patrocinador, a diretoria procura outra empresa para o espaço nobre da camisa. Com a entrada da nova gestão o São Paulo vem buscando alavancar receitas no marketing. Para a diretoria do departamento, o Tricolor contratou Eduardo Toni, ex-diretor da LG.

As receitas de patrocínio são uma das mais importantes para os clubes nesses tempos de pandemia. O São Paulo tenta melhorar o saldo financeiro, já que tem uma dívida de cerca de R$ 600 milhões. Uma das ações da gestão Casares foi reformular o programa do sócio-torcedor. Até aqui, o programa tem quase 30 mil sócios.

