São Paulo atropela Santos e completa 4 jogos sem perder no Estadual

Santos e São Paulo entraram em campo na Vila Belmiro ainda sem ter convencido na temporada, mas depois do clássico deste domingo (29), que terminou com vitória do Tricolor por contundentes 3 a 0, um está aliviado e o outro pressionado. O Santos ainda não tem técnico após a demissão de Fábio Carille na última sexta (18), enquanto o São Paulo saboreia uma sequência de quatro jogos sem perder no Campeonato Paulista, depois de não ter vencido nenhuma vez nos primeiros três compromissos.

VITÓRIA TRICOLOR!!!

Com gols de Eder, contra de Bauermann e Rodrigo Nestor, o São Paulo vence o Santos na Vila Belmiro!#FutebolPaulista #Paulistao22

Bob Paulino/Ag. Paulistão pic.twitter.com/nuICIioZTU — Paulistão (@Paulistao) February 20, 2022

A primeira metade do duelo na Baixada Santista foi intensa, se não em chances criadas, pelo menos em discussões. Os jogadores das duas equipes trocaram farpas por mais de uma vez e o Santos pediu pênalti em duas jogadas. Porém, quem marcou foi a equipe visitante: aos 21 minutos, o cruzamento de Nikão da direita encontrou a cabeça de Éder. O desvio do atacante encontrou de maneira indefensável o canto direito do goleiro João Paulo, abrindo o placar.

No segundo tempo, ligeiramente livre da pressão momentânea pelos maus resultados por estar à frente no placar, o São Paulo foi mais ao ataque e acabou premiado. O duelo foi decidido com dois gols em sequência.

Aos 20 minutos, após contra-ataque, Gabriel Sara foi lançado dentro da área adversária mas antes mesmo de conseguir concluir, o zagueiro Eduardo Bauermann, ao tentar fazer o corte, se enrolou com ele e acabou desviando para o próprio gol, marcando contra.

Cinco minutos depois, completamente livre de marcação, o volante Rodrigo Nestor arriscou de fora da área e encontrou as redes, sem chances de defesa para João Paulo.

Sob protestos da torcida santista, a partida foi encerrada com a vitória por 3 a 0 do Tricolor, que agora chegou a 11 pontos no grupo B, ocupando a segunda posição, atrás do São Bernardo. Já o Santos soma nove pontos e está em segundo lugar no grupo D, atrás do Red Bull Bragantino.

Antes de retornarem a campo pelo Campeonato Paulista no próximo fim de semana, as duas equipes têm compromissos importantes no meio de semana pela primeira fase da Copa do Brasil. Ambas atuam fora de casa. Na quarta (23), o Santos visita o Salgueiro, em Pernambuco. No dia seguinte, é a vez de o São Paulo ir até a Paraíba para encarar o Campinense. Tanto o Alvinegro Praiano quanto o Tricolor têm a vantagem de empatar para avançar à fase seguinte. Como o duelo será decidido em jogo único, uma derrota significa a eliminação precoce e ainda mais turbulência para o início de temporada dos times.

