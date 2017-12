São Paulo, Atlético-MG e Atlético-PR pegam pedreiras argentinas na Sul-Americana

Antes de fazer o sorteio dos grupos da Copa Libertadores de 2018, a Conmebol realizou na noite desta quarta-feira, em Luque, no Paraguai, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana do próximo ano. E São Paulo, Atlético-MG e Atlético-PR não foram muito felizes nas definições dos seus primeiros adversários, pois terão de enfrentar logo de cara tradicionais times argentinos.

O time do Morumbi medirá forças com Rosario Central, campeão da extinta Copa Conmebol de 1995, a equipe de Belo Horizonte enfrentará o San Lorenzo, vencedor da Copa Libertadores de 2014, enquanto o clube paranaense vai encarar o Newell’s Old Boys, vice-campeão da principal competição do continente em 1988 e 1992.

Entre estes três times brasileiros, o Atlético-PR ainda terá de fazer o jogo de volta do mata-mata fora de casa, enquanto São Paulo e Atlético-MG decidirão vaga para o próximo estágio do torneio como mandantes do segundo duelo do mata-mata.

O sorteio, no final das contas, acabou sendo mais “generoso” com Bahia e Botafogo, que estrearão na edição de 2018 da competição respectivamente contra o Blooming, da Bolívia, e contra o Audax Italiano, do Chile. E a equipe baiana e o time carioca também terão a teórica vantagem de fazer o jogo de volta destes mata-matas como mandantes.

Outro representante brasileiro que jogará esta primeira fase da Copa Sul-Americana, o Fluminense vai estrear contra um time ainda a ser definido e que foi listado como “Bolívia 4” no sorteio. O time tricolor, assim como o Atlético-PR, foi sorteado para fazer o duelo de volta do mata-mata como visitante, em solo boliviano.

Ao total, serão 44 times em 22 confrontos válidos pela primeira fase da Copa Sul-Americana, que está prevista para começar no dia 14 de fevereiro. E os duelos deste estágio inicial serão divididos em cinco diferentes semanas entre os dias 14 e 21 de fevereiro, 7 de março, 11 de abril e 9 de maio de 2018.

Neste sorteio da Sul-Americana, os clubes foram divididos em dois potes, sendo que o A contou com times de Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, enquanto no B ficaram as equipes de Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Confira os confrontos dos times brasileiros na Copa Sul-Americana*:

San Lorenzo x Atlético-MG

Rosario Central x São Paulo

Atlético-PR x Newell’s Old Boys

Blooming-BOL x Bahia

Audax Italiano-CHI x Botafogo

Fluminense x Bolívia 4

(*) Os times da esquerda fazem o jogo de ida do mata-mata em casa.