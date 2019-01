São Paulo apresenta reforços e inicia preparação para a temporada

Com diversas caras novas, o São Paulo voltou aos trabalhos nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, e exibiu parte do seu pacote de reforços para a temporada 2019. Primeiro, vieram à sala de imprensa os laterais Igor Vinícius, 21, e Léo, 22. Em seguida, falaram o goleiro Tiago Volpi, 28, contratado junto ao Querétaro-MEX, e o atacante Pablo, 26, que veio do Athletico-PR. Todos foram apresentados pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e pelo executivo de futebol, Raí.

“Primeiro de tudo, que dizer uma mensagem direta para o torcedor: pode confiar no trabalho, que foi muito bem pensado, avaliado não só pela comissão técnica, mas também por nossos analistas de mercado e desempenho. O São Paulo está montando um grupo forte, nos deixa otimistas”, destacou Raí.

Ao todo, o São Paulo já anunciou sete nomes: Hernanes, Biro Biro e Willian Farias (confirmado nesta quinta) completam o grupo de reforços do elenco.

“O São Paulo tem o projeto ambicioso de não somente participar, mas protagonizar, ir em busca de conquistas, e é dentro dessa filosofia, desse conceito, que esperamos que o grupo importante e valoroso que o São Paulo tem e se desenvolveu no ano passado se veja enriquecido pela chegada de atletas que, segunda nossa visão, vão complementar a qualidade do elenco”, declarou Leco.

De volta após um mês de férias, o time realizará o primeiro treino do ano nesta tarde, sob o comando de André Jardine e já com a presença também dos novos integrantes da comissão técnica e da diretoria. São eles: o preparador físico Carlinhos Neves, o auxiliar Sandro Forner e o coordenador de futebol Vagner Mancini.

Não participarão da atividade cinco jogadores, que vão se apresentar já diretamente nos Estados Unidos, para onde o clube embarca na manhã desta sexta para a disputa da Florida Cup: o zagueiro Aboleda, os meias Hernanes e Nenê, o meia-atacante Diego Souza e o atacante Everton.

O São Paulo estreia no torneio amistoso no dia 10, contra o Eintracht Frankfurt-ALE. Dois dias depois, o adversário será o Ajax, da Holanda, equipe de David Neres, ex-jogador do clube brasileiro. Participa da competição ainda o Flamengo. Já o primeiro compromisso tricolor no Campeonato Paulista está marcado para o dia 19, diante do Mirassol, no Pacaembu (o estádio do Morumbi passa por reformas).