São Paulo apresenta Marcos Paulo como reforço para o ataque: ‘É um recomeço’

O São Paulo apresentou nesta terça-feira o atacante Marcos Paulo como mais um reforço para a temporada 2023. O atleta de 21 anos despontou no Fluminense, logo seguiu para jogar no Atlético de Madrid, mas não se firmou. Com passagens ainda por Famalicão, de Portugal, e Mirandês da segunda divisão espanhola, ele agora busca uma retomada na carreira novamente no Brasil.





“Estava ansioso. Jogar no São Paulo é um sonho. Um recomeço para chegar ao mais alto nível. Não é um passo atrás. Quero mostrar que sou o mesmo jogador de antes”, afirmou o atacante em entrevista coletiva no CT da Barra Funda.

O empréstimo de Marcos Paulo junto ao Atlético de Madrid tem a duração de um ano. Ele chega com seus direitos federativos fixados em 3 milhões de euros (algo em torno de R$ 17 milhões).

Recepcionado pelo técnico Rogério Ceni, Marcos Paulo espera agora corresponder às expectativas para conseguir se firmar novamente no cenário nacional.





“Ninguém melhor do que o Ceni para me ensinar o que é o São Paulo. Ele deu algumas dicas para eu evoluir. Sou jovem, tenho muito a aprender e, quem sabe, me tornar ídolo aqui com a conquista de títulos.”

Jogador com vocação ofensiva, Marcos Paulo falou de suas características e disse estar pronto para ajudar o treinador no que for preciso. “Sou um cara versátil, criativo, de tentar sempre o um contra um, e gosto de dar assistências. Posso fazer a função de jogar em velocidade como também atuar por dentro”, comentou.

Ele chega para disputar posição com os atacantes Calleri e Luciano além de Pedrinho, reforço que chegou do futebol da Rússia. “Estou aqui para colaborar. O nível é muito alto e espero trabalhar para entrar no nível dos companheiros.”

Já integrado ao elenco, Marcos Paulo vem trabalhando com o grupo normalmente. No último sábado, chegou a atuarem parte do jogo-treino contra o Guarani. Nesta quarta, Rogério Ceni vai comandar a equipe em um último teste antes da estreia no Estadual. A atividade vai ser contra o São Bernardo, time da terceira divisão.

No domingo, o São Paulo enfrenta o Ituano no Morumbi já pela primeira rodada do Campeonato Paulista.





