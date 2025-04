São Paulo aposta novamente em garotos contra Libertad pela Libertadores

O São Paulo visita o Libertad pela Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tigo La, em Assunção, no Paraguai. O duelo define a liderança do Grupo D. Os paraguaios têm seis pontos, seguidos dos paulistas, com quatro.

Os são-paulinos vêm embalados após a vitória contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Mais do que o resultado, o jogo deu confiança ao elenco e a Luis Zubeldía, que recorreu a garotos para a escalação.

Lucas Ferreira e Matheus Alves, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano, assumiram com tranquilidade as posições de titulares. Junto deles, o ataque tem Ferreirinha e André Silva.

Essa é a formação que substitui o quarteto que levantou expectativas no início da temporada. Lucas, em estado mais avançado, e Oscar trabalham em recuperação de lesões. Calleri está praticamente fora da temporada. O argentino tem cirurgia no joelho direito marcada para a manhã desta quarta-feira. Contra o Santos, mesmo disponível, Luciano ficou no banco.

Quem entrou tem aproveitado a oportunidade. André Silva se tornou o artilheiro do São Paulo, com sete gols na temporada. Atrás dele, Ferreirinha tem cinco.

A defesa que jogou contra o Santos deve ter alterações. Cédric e Díaz continuam nas laterais. Alan Franco cumpriu suspensão no Brasileiro, mas está disponível. A dupla dele deve ser Ruan, já que Arboleda faz tratamento para sobrecarga muscular, problema que tem sido recorrente para o equatoriano.

O Libertad vem de uma derrota para o Guarani, pelo Campeonato Paraguaio, por 3 a 1. O time, contudo, tem 100% de aproveitamento na Libertadores e tenta chegar a nove pontos para encaminhar a classificação.

O time tem no elenco dois veteranos do futebol paraguaio, Óscar Cardozo e Roque Santa Cruz, de 41 e 43 anos, respectivamente. Juntos, eles somam oito gols na temporada.

O artilheiro do time, contudo, é Lorenzo Melgarejo, com sete gols. 0 meia é o camisa 10 do time e atua tanto pelo lado esquerdo quanto caindo pelo meio.

FICHA TÉCNICA

LIBERTAD X SÃO PAULO

LIBERTAD – Morínigo; Ramírez, Vieira, Gutiérrez e Giménez; Cardozo Lucena e Caballero; Fernandez, Franco e Melgarejo; Roque Santa Cruz. Técnico: Sergio Aquino.

SÃO PAULO – Rafael; Cédric, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO – Cristian Garay (CHI).

HORÁRIO – 21h30 (de Brasília).

LOCAL – Estádio Tigo La, em Assunção, no Paraguai.