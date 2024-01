São Paulo anuncia saída de Dorival Júnior para assumir a Seleção

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/01/2024 - 18:57 Para compartilhar:

O São Paulo anunciou na rede social X (antigo Twitter), neste domingo (7), a saída do técnico Dorival Júnior, que deixa o clube para assumir a Seleção Brasileira no lugar de Fernando Diniz.

“É a realização de um sonho pessoal”, disse Dorival no comunicado da equipe paulista.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não confirmou o anúncio do treinador como sucessor de Diniz.

Dorival Júnior, de 61 anos, foi campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2022. No ano passado, conquistou novamente a Copa do Brasil, pelo São Paulo.

Ele vai assumir a Seleção Brasileira em um momento difícil, com a equipe ocupando apenas a sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Sob o comando de Diniz, o Brasil perdeu seus últimos três jogos nas Eliminatórias, incluindo a derrota para a Argentina por 1 a 0 no Maracanã, em novembro, a primeira de sua história como mandante na competição.

O treinador, que acumulou a função na Seleção com o comando do Fluminense, foi muito criticado ao longo de seu ciclo, no qual venceu apenas dois jogos oficiais e sofreu um inesperado empate em casa com a Venezuela em 1 a 1.

Sua demissão foi confirmada um dia depois do retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF, graças a uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

Rodrigues tinha sido destituído do cargo em dezembro, após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), o que provocou ameaças da Fifa e da Conmebol, que poderiam aplicar sanções contra a Seleção e clubes brasileiros.

