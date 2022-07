São Paulo anuncia renovação de contrato com Rogério Ceni até o fim de 2023

Contratado em outubro do ano passado, Rogério Ceni renovou o vínculo com o São Paulo até 31 de dezembro de 2023. Nas redes sociais, o tricolor paulista anunciou, nesta terça-feira (12) a extensão do contrato.

✍️ O São Paulo acertou a renovação de contrato do técnico Rogério Ceni, que assinou um novo vínculo até 31 de dezembro de 2023.



Saiba mais > https://t.co/1yT1W5t8al#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/3QOPAxCJ2a — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 12, 2022

“Feliz pelo interesse da direção em dar continuidade ao trabalho. Poderemos pensar e planejar o próximo ano, e fico contente pela demonstração de confiança. Agradeço de coração”, afirmou o técnico Rogério Ceni.

“É incontestável a ligação de Rogério Ceni com o São Paulo Futebol Clube. Antes mesmo de assumir o cargo, já acreditava que em caso de vacância ele seria o nome mais adequado para ser o técnico. Ele tinha sido campeão brasileiro por outro clube no início da gestão, e nós tivemos um trabalho positivo com o Crespo. Na sequência, pudemos trazê-lo e desenvolver um projeto organizado”, afirmou o Presidente Julio Casares, que acrescentou.

“O Rogério Ceni conhece o nosso amado Tricolor muito bem e faz um trabalho de qualidade. Nada mais justo do que seguirmos com ele no comando, e tenho a convicção de que vamos colher frutos dessa relação. Agora, vamos seguir com nosso planejamento, mostrando a importância de se pensar em longo prazo mesmo durante uma semana com clássico”, completou.

Em sua segunda passagem pelo tricolor, Ceni soma 57 jogos, com 29 vitórias, 16 empates e 12 derrotas.