São Paulo anuncia que vai rescindir contrato do goleiro Jean

SÃO PAULO, 19 DEZ (ANSA) – O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (18) que irá rescindir o contrato do goleiro Jean, que foi preso em Orlando, nos Estados Unidos, acusado de ter agredido a sua esposa, Milena Bemfica.

Em nota, o clube paulista informou que por “questões legais”, o vínculo do atleta só será rompido quando ele voltar das férias.

“O São Paulo comunica que tomou uma decisão sobre o futuro do atleta Jean Paulo Fernandes Filho após averiguar detalhes do episódio ocorrido na data de hoje. Por questões legais que impedem qualquer iniciativa durante o período de férias, vigente neste momento, o clube tomará as medidas cabíveis tão logo esta etapa se encerre. O São Paulo não tolera e não admite episódios como os noticiados hoje, de violência contra a mulher”, informou o clube.

Jean e a sua esposa estavam em Orlando curtindo as férias junto com as duas filhas. No entanto, na madrugada desta quarta-feira (18), a mulher do jogador publicou em suas redes sociais uma série de vídeos, com o rosto machucado, acusando o goleiro de tê-la agredido.

Bemfica também publicou uma foto de uma conversa com Jean. Nela, o atleta disse que ela acabou com sua carreira e afirmou que as filhas irão “passar fome”.(ANSA)