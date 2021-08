São Paulo anuncia oficialmente a contratação do atacante Calleri Atacante argentino assinou contrato com o Tricolor nesta segunda-feira (30), dia de encerramento da janela de transferências. Anúncio foi feito pelo clube horas após o acordo

Calleri está oficialmente de volta ao São Paulo. Após a assinatura do contrato que colocou um fim à novela entre o atacante e o clube, o argentino foi anunciado de maneira oficial pelo Tricolor. Calleri foi contratado por empréstimo até o fim de 2022, com opção de compra

“Ô, ôôô! Toca no Calleri que é gol!” Quem é que não estava com saudades de escutar isso, né?! O @Jocalleri está de volta, torcida tricolor! ⚽️🇾🇪#TocaNoCalleri pic.twitter.com/chlLsDnZOi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 31, 2021

A negociação entre o São Paulo e o Deportivo Maldonado-URU, que detém os direitos do atacante, já haviam ocorrido e fracassado. Assim, as conversas voltaram já no fim da janela e o contrato foi assinado nesta segunda-feira (30), dia do fechamento da janela de transferências.

A proximidade do fim da janela foi um fator-chave para a volta das negociações e o sucesso do Tricolor na contratação. Com a falta de clubes europeus interessados no atacante, o Deportivo Maldonado buscou um destino para Calleri, fazendo com que o São Paulo ressurgisse para retomar as conversas.

Com isso, Calleri volta ao clube onde fez uma grande temporada em 2016 e onde foi um dos jogadores preferidos da torcida. Ao todo, foram 16 gols em 31 jogos em sua passagem pelo Tricolor, onde foi semifinalista da Libertadores.

Após deixar o São Paulo, Calleri jogou por West Ham-ING, Las Palmas-ESP, Alavés-ESP e Espanyol-ESP. Embora seus direitos pertençam ao Deportivo Maldonado-URU, o atacante não atua pela equipe.

