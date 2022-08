São Paulo anuncia mais de 35 mil ingressos vendidos para jogo com o Flamengo

Parceria Lance & IstoÉ 05/08/2022 - 16:09 Compartilhe

Como de praxe, o São Paulo contará com a casa lotada neste sábado (6), para receber o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com parciais divulgadas pelo clube, já foram vendidos 35 mil ingressos para o jogo.



+ Professor universitário é preso por assassinar jovem de 18 anos a tiros nos EUA

+ Novos estudos concordam sobre a origem mais provável da pandemia de Covid-19

+ Licenciamento de veículos: saiba o valor e como pagar em SP





A força da torcida será essencial para o elenco de Rogério Ceni – que na competição, não vence há cinco jogos. A última vez que conquistou os três pontos foi contra o Atlético-GO, no começo de julho, onde garantiu a vitória por 2 a 1.

De acordo com dados divulgados pelo historiador do clube, Michael Serra, o São Paulo conta neste ano com a segunda maior média de público mandante da história, com 32.722 torcedores presentes por jogo.

O valor está atrás somente de 2017, que teve com uma média de 33.709 por partida.

Atualmente na décima colocação da competição, com 26 pontos, o Tricolor encara o Flamengo às 20h30. O último encontro das equipes aconteceu no primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o Rubro Negro se saiu melhor e venceu a equipe de Ceni por 3 a 1, no Maracanã.